У спеціальних центрах та зоопарках різних країн нині мешкає вже майже сім сотень тварин.

У Китаї поділилися радісною звісткою про те, що у світі за останній рік зросла популяція панд.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Науковці навели результати власних підрахунків і виявилося, що внаслідок справжнього бебі-буму серед чорно-білих ведмедів у спеціальних центрах та зоопарках різних країн наразі мешкає вже майже сім сотень тварин.

Щодо кількості панд у дикій природі у Китаї ситуація дещо складніша: вчені називають лише приблизні цифри близько 2 тисяч особин.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Китаї заявили, що більше не вважають гігантських панд видом, який зникає.

Панди в Китаї

Головними загрозами виживанню великих панд у дикій природі є подальша втрата природного середовища проживання - бамбукові ліси, де вони живуть, масово вирубують. Ще одна небезпека - дуже низький рівень народжуваності як в неволі, так і в дикій природі.

Велика панда живе в листяних та хвойних лісах із густим бамбуковим підліском в гористих місцевостях центрального Китаю, таких як Сичуань і Тибет, на висоті від 1200 до 4000 м над рівнем моря.

Велика панда є не тільки рідкісною твариною, занесеною до Червоної книги, але й національним символом Китаю, що уособлює щирість, дружелюбність, терпимість і доброту. Свого часу панда була обрана китайською владою в якості "живого подарунка" з політичним підтекстом, так звана "панда-дипломатія".

Нині всі панди в неволі є власністю Китаю. Тож зазвичай ці ведмеді передаються до зоопарків інших країн світу лише за схвалення китайської влади та на певний термін. Причому всі народжені за кордоном панди мають бути передані до Китаю, де їх відправлятимуть до спеціальних заповідників відроджувати популяцію.

Автор: Олег Давигора