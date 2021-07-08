За останні роки кількість панд в дикій природі Піднебесної зросла до майже 2 тисяч.

У Китаї заявили, що більше не вважають гігантських панд видом, який зникає.

Як йдеться в сюжеті ТСН, причиною цього є те, що за останні роки кількість цих великих ведмедів в дикій природі Піднебесної зросла до майже 2 тисяч, хоча раніше їхня кількість офіційно оцінювалася приблизно в 1 600. Це пов’язують з успішною програмою розвитку заповідників та створення умов для розмноження гігантських панд.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня 2021 року в китайській провінції Шеньсі відкрився новий центр з розведення та спостереження за гігантськими пандами.

Панди в Китаї

Головними загрозами виживанню великих панд у дикій природі є подальша втрата природного середовища проживання - бамбукові ліси, де вони живуть, масово вирубують. Ще одна небезпека - дуже низький рівень народжуваності як в неволі, так і в дикій природі.

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Велика панда живе в листяних та хвойних лісах із густим бамбуковим підліском в гористих місцевостях центрального Китаю, таких як Сичуань і Тибет, на висоті від 1200 до 4000 м над рівнем моря.

Велика панда є не тільки рідкісною твариною, занесеною до Червоної книги, але й національним символом Китаю, що уособлює щирість, дружелюбність, терпимість і доброту. Свого часу панда була обрана китайською владою в якості "живого подарунка" з політичним підтекстом, так звана "панда-дипломатія".

Нині всі панди в неволі є власністю Китаю. Тож зазвичай ці ведмеді передаються до зоопарків інших країн світу лише за схвалення китайської влади та на певний термін. Причому всі народжені за кордоном панди мають бути передані до Китаю, де їх відправлятимуть до спеціальних заповідників відроджувати популяцію.

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Автор: Марина Григоренко