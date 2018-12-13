Новий рік вже у воріт: підприємства Держлісагентства продали понад 100 тисяч ялинок

При цьому забезпеченням новорічними ялинками займаються і інші лісокористувачі.

Підприємства Державного агентства лісових ресурсів України з початку грудня цього року реалізували понад 100 тис. новорічних ялинок, повідомила прес-служба Держлісагентства.

"Станом на 13 грудня 2018 року державними лісогосподарськими підприємствами, підпорядкованими Державному агентству лісових ресурсів України, реалізовано 110 876 новорічних ялинок", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі наголосили, що лісгоспи Держлісагентства заготовляють новорічні ялинки із спеціальних плантацій або під час проведення рубок з формування і оздоровлення лісів, що не завдає шкоди лісу. Крім того, низка лісгоспів займається вирощуванням ялинок у горщиках.

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У відомстві також зазначили, що до сфери управління Держлісагентства входить 73% лісового фонду України, при цьому забезпеченням новорічними ялинками займаються й інші лісокористувачі.

Як повідомляв УНІАН, Держлісагенство створило мобільний додаток для yalynka.info, який дає змогу перевірити легальність походження новорічних ялинок за номером бирки або штрих-коду.

З початку грудня підприємства Держлісагентства почали реалізацію новорічних ялинок, заготовлених на плантаціях або під час проведення оздоровчих рубок.