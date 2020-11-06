В країні 17 млн норок спалять у печах теплоцентралей.

У Данії норки, що підлягають знищенню, будуть спалені в печах теплоцентралей.

Читайте такожУ Данії знищать популяцію норок через коронавірусЯк повідомляє видання Fagbladet 3F з посиланням на управління ветеринарії та продуктів харчування Данії, для запобігання поширенню мутованого коронавірусу планується умертвити близько 17 млн тварин, а договори про їхню утилізацію вже укладені з 11 теплоцентралями, передає ТАСС.

У Данії є компанія, що спеціалізується на утилізації норок, але, оскільки Уряд ухвалив умертвити всіх тварин, її потужностей буде недостатньо, в результаті чого було вирішено вдатися до допомоги теплоцентралей.

На урядовій прес-конференції також було оголошено про компенсацію, яку отримаютьвласники ферм за тварин. Її розмір поки не визначено. За словами міністра торгівлі і промисловості Симона Коллерупа, все залежатиме від результатів обговорення питання парламентськими партіями.

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Чому в Данії вб'ють всіх норок

Данський уряд прийняв рішення про знищення всіх норок на звірофермах після виявлення випадків зараження серед тварин для запобігання поширенню мутованого коронавірусу. Коронавірус швидко поширився на 1 139 норкових фермах у Данії. Особливо сильно постраждали господарства Північної Ютландії.

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Автор: УНІАН