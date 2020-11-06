Спортивні заходи в закритих приміщеннях будуть скасовані, громадський транспорт припинить роботу.

У семи муніципалітетах на півночі Данії буде введена жорстка ізоляція через мутований коронавірус у норок, що розводяться в цьому регіоні.

Читайте такожМутований в Данії коронавірус може бути нечутливим до вакцинПро це оголосила прем'єр-міністр країни Метте Фредеріксен на прес-конференції. Бари і ресторани в муніципалітетах будуть закриті з суботи, 7 листопада, передає Reuters. Спортивні заходи в закритих приміщеннях будуть скасовані, громадський транспорт припинить роботу. Людям рекомендується не їздити в північний регіон і не виїжджати з нього, сказала Фредеріксен.

"Школи будуть закриті, і весь громадський транспорт буде закритий до 3 грудня", - сказала вона.

Новий коронавірус в Данії

Мутований вірус, раніше виявлений у норок, поширюється серед людей. Влада Данії знищить всіх норок в країні після того, як у деяких з них виявили особливо стійку мутацію коронавірусу, раніше оголосила прем'єр-міністр. У країні з червня спостерігаються спалахи коронавірусу серед норок. Новий штам коронавірусу був виявлений у п'яти тварин на фермах, а також у 12 осіб. Мутація вірусу була виявлена під час дослідження державного інституту сироваток Данії. Директор Інституту Каре Молбак зазначив, що при найгіршому сценарії можлива «нова пандемія, яка пошириться з Данії».

У країні будуть знищені всі норки - це приблизно до 17 млн. особин. Промислова асоціація селекціонерів назвала це рішення "чорним днем для Данії".

Коронавірус в Данії

У Данії з початку пандемії виявлено понад 51 тис.тих, що заразилися коронавірусом, померли 729 осіб. Штам коронавірусу, виявлений в Данії, знижує здатність людини до утворення антитіл, що може стати причиною виникнення проблем при використанні вакцини.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН