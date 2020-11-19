На Вінничині родина прихистила в себе вдома лебедя та двох лелек.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Пернатих прихистила у себе родина Діденків із Козятина. Спочатку в обійсті з’явився лелека, який відбився від зграї і поневірявся городами. Так само бродив селами і лебідь.
Лелек назвали Буслик та Малий, а лебідь отримав ім'я - Гоша.
Доглядають вихованців усією родиною. Пташок годують морською рибою. Пернатих поселили у теплому хліві на сіні. Коли звістка селом про пташиний притулок розлетілась селом, родині Діденків принесли ще й молодого лебедя, який відбився від зграї.
Навесні пташок планують випустити на волю.
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