Розміром приблизно з виноградину, "маленький сварливий убивця" може здатися не таким вже й вражаючим, але він не дарма отримав свою назву.

Новий вид риб був знайдений у Червоному морі: менше 2 сантиметрів завдовжки, він примудрився вмістити достатньо люті у свою крихітну мордочку, щоб заслужити загальну назву "сварливий карликовий бичок".

Науковці вперше помітили новий для науки вид під час занурення в Фарасан Бенкс у Саудівській Аравії, а потім знайшли ще близько Тувала в Червоному морі. Спочатку він був схожий на вогняного карликового бичка (Sueviota pyrios) - рідкісну красуню, відому лише за одним зразком, зібраним ще 1972 року, - але пізніше вони зрозуміли, що це абсолютно новий вид. Дослідження опубліковано у ZooKeys.

Його наукова назва - Sueviota aethon, відсилання до одного з чотирьох коней грецького бога Сонця Геліоса, а S. pyrios був названий на честь іншого. І, додають дослідники, "загальна назва, сварливий карликовий бичок, відноситься до удаваного сварливого і досить незадоволеного вигляду риби, насамперед через вкрай підняте вгору положення рота".

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Розміром приблизно з виноградину, "маленький сварливий убивця" може здатися не таким вже й вражаючим, але він не дарма отримав свою назву. Набір вражаючих іклів доповнює мстивий вираз і несе смерть здобичі бичка.

"Я уявляю, що у своєму власному крихітному світі це страхітливий хижак", - сказала Лусія Помбо-Айора, яка дала виду його сварливу загальну назву, у своїй заяві. "Його сварливий вираз і великі ікла, безумовно, роблять його схожим на роль, незважаючи на його невеликий розмір".

У сварливого карликового бичка навіть є відтінок незадоволеного червоного, що допомагає йому злитися з його природним середовищем існування. Його можна знайти серед виступів коралових рифів, покритих червоними водоростями корралін, де він ховається в затишних куточках і щілинах, чекаючи, коли його щелепи схоплять дрібних безхребетних.

Крім того, що він дуже малий, здається, що бичок також досить рідкісний, що може пояснити, чому його знайшли тільки зараз. Його відкриття знаменує собою важливу знахідку для Червоного моря, демонструючи невикористаний потенціал біорізноманіття цієї екосистеми, і чому важливо почати пошуки зараз, поки не стало занадто пізно.

"Триваюче відкриття нових відмінних видів, таких як цей сварливий бичок-карлик, показує, як багато біорізноманіття залишається нерозкритим у Червоному морі. Це викликає занепокоєння з огляду на нещодавні зміни навколишнього середовища в регіоні. У деяких випадках види можуть вимерти ще до того, як ми їх опишемо", - пояснив Віктор Нунес Пайнеманн, який першим виявив сварливого бичка-карлика.

Новини про риб

До 1938 року, якби ви попросили зоолога назвати деякі з найдавніших риб, відомих науці, ви, ймовірно, почули б про дивно названу лопатеву рибу, відому як латимерія. Сама назва звучить як стародавня. Латимерії вперше з'явилися в ранньому девонському періоді, трохи більше 400 мільйонів років тому.

Чого б цей зоолог вам не сказав, так це того, що ця стародавня риба все ще може бути знайдена в океані сьогодні. Насправді, вони, ймовірно, посміялися б над цією ідеєю. Вчені до повторного відкриття латимерії в 1938 році припускали, що латимерія вимерла наприкінці крейдяного періоду, 65-70 мільйонів років тому.

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