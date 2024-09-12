У 1938 році її спіймав рибалка під час риболовлі недалеко від гирла річки Чалумна в Східній Капській провінції Південної Африки.

До 1938 року, якби ви попросили зоолога назвати деякі з найдавніших риб, відомих науці, ви, ймовірно, почули б про дивно названу лопатеву рибу, відому як латимерія. Сама назва звучить як стародавня. Латимерії вперше з'явилися в ранньому девонському періоді, трохи більше 400 мільйонів років тому.

Чого б цей зоолог вам не сказав, так це того, що ця стародавня риба все ще може бути знайдена в океані сьогодні. Насправді, вони, ймовірно, посміялися б над цією ідеєю. Вчені до повторного відкриття латимерії в 1938 році припускали, що латимерія вимерла наприкінці крейдяного періоду, 65-70 мільйонів років тому, пише Forbes.

Латимерія є прикладом "таксону Лазаря", тварини, яка, здавалося б, зникає з літопису скам'янілостей, а потім знову виявляється в тій самій формі мільйони років потому. Це може відбуватися з низки причин. Найчастіше це підкреслює, наскільки спорадичним і неповним є літопис скам'янілостей, особливо коли кількість особин у даному таксоні невелика.

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У випадку з латимерією зоологічне співтовариство перевернулося 1938 року, коли 32-річній співробітниці музею Марджорі Кортні-Латімер, яка працювала в невеликому південноафриканському містечку Іст-Лондон, подарували рибу, яку неможливо було ідентифікувати. Її спіймав місцевий рибалка під час риболовлі недалеко від гирла річки Чалумна у Східній Капській провінції Південної Африки.

Куртні-Латімер також не змогла ідентифікувати рибу, тож вона замовила опудало та звернулася за думкою до експерта - професора Джеймса Леонарда Брієрлі Сміта, викладача університету та експерта з морського життя. Коли Брієрлі Сміт отримав поштою начерк і нотатки Латімер про невпізнану рибу, він відповів телеграмою з тепер уже відомим повідомленням: "Найважливіше зберегти скелет і зябра = описана риба".

Коли Бріерлі Сміт прибув до Східного Лондона, він підтвердив свій здогад - риба справді була давньою латимерією. Це було відкриття, яке вразило зоологічне співтовариство, принісши Брієрлі Сміту і Кортні-Латімер міжнародне визнання.

Цікаво, що другий екземпляр був виявлений тільки через 15 років. Друга латимерія була знайденп 1952 року двома рибалками з Коморських островів - невеликого ланцюга островів, розташованого між Мадагаскаром і материковою Африкою.

У 1990-х роках вчені зробили ще одне примітне відкриття, виявивши другий вид латимерії на індонезійських островах. Таким чином, на сьогоднішній день латимерії діляться на два види: латимерія західно-індійського океану (Latimeria chalumnae), яка в основному зустрічається біля Коморських островів біля східного узбережжя Африки, та індонезійська латимерія (Latimeria menadoensis).

Ось кілька причин, через які стародавня латимерія змогла витримати випробування часом:

Адаптації. Латимерії мають низку унікальних фізіологічних рис, які добре підходили їм протягом мільйонів років. Наприклад, їхні лопатеві грудні плавники, які, як вважається, є попередниками кінцівок наземних хребетних, добре пристосовані для маневрування в глибоких, складних підводних середовищах.

Стабільне середовище. Латимерії мешкають у глибоких, стабільних середовищах, таких як підводні печери і глибоке море, які не сильно змінилися за геологічний час. У цих середовищах менше хижаків і менше конкуренції, що допомагає латимерії уникати різкого еволюційного тиску.

Низький метаболізм. У латимерій відносно низька швидкість метаболізму, що дозволяє їм виживати в середовищах, де може бути мало їжі. Їхній повільний метаболізм сприяє їхній здатності витримувати тривалі періоди зміни навколишнього середовища.

Спеціалізована ніша. Їхня екологічна ніша - зазвичай у глибоких, холодних водах - не сильно змінилася. Ця стабільність у їхньому середовищі існування означає, що вони зіткнулися з меншим тиском адаптації порівняно з видами, що живуть у більш мінливих середовищах.

Загалом, поєднання еволюційної адаптації, екологічної стабільності та спеціалізованої екологічної ніші латимерії допомогло їй вижити під час значних змін в історії Землі.

Новини про стародавніх тварин

Дослідження показало, що варани Комодо мають вкриті залізом зазубрені зуби. Дослідження, проведене дослідниками з Королівського коледжу Лондона, опубліковано в журналі Nature Ecology and Evolution.

Результати проливають нове світло на те, як тварини зберігають свої зуби гострими, як бритва, і можуть дати підказку про те, як динозаври, такі як тиранозавр рекс, вбивали і поїдали свою здобич.

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