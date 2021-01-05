Місцеві жителі у свята приходили оглядати те, що стало з Інкерманським озером після відбору води.

Російські окупанти в Криму були змушені припинити водозабір з озера в кар'єрі Інкерман під Севастополем, оскільки там закінчилася вода.

Як повідомляють Крим.Реалії, водозабірні споруди на березі озера демонтували. Частину труб на спуску вже вивезли.

Читайте такожВоду в окупованому Криму видобувають методом Стародавнього Єгипту - екс-представник президента в АРКМісцеві жителі у свята приходили оглядати те, що стало з Інкерманським озером після відбору води.

Воду з водойми в колишньому Інкерманському кар'єрі окупаційна влада почала забирати в кінці листопада 2020 року. Водозабір пропрацював близько місяця.

Раніше в мережі показали фото пересохлого водосховища в Криму.

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Автор: УНІАН