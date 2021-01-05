Російські окупанти в Криму були змушені припинити водозабір з озера в кар'єрі Інкерман під Севастополем, оскільки там закінчилася вода.
Як повідомляють Крим.Реалії, водозабірні споруди на березі озера демонтували. Частину труб на спуску вже вивезли.
Читайте такожВоду в окупованому Криму видобувають методом Стародавнього Єгипту - екс-представник президента в АРКМісцеві жителі у свята приходили оглядати те, що стало з Інкерманським озером після відбору води.
Воду з водойми в колишньому Інкерманському кар'єрі окупаційна влада почала забирати в кінці листопада 2020 року. Водозабір пропрацював близько місяця.
Раніше в мережі показали фото пересохлого водосховища в Криму.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram