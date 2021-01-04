У мережі показали фото пересохлого водосховища в Криму / фото "Кримський блогер"

В окупованому Криму повністю пересохло стратегічне Сімферопольське водосховище. 

Про це повідомив у Twitter блогер під ніком "Кримський бандерівець", опублікувавши красномовні фото. 

фото "Кримський блогер"

"Вода з Сімферопольського водосховища в будинки окупованої столиці АРК вже не подається. Припинено і перекачування води з Тайганського і Білогірського водосховищ. 15 труб, які прокладали "іхтамнети", стоять порожніми", - підписав фотографії блогер.

фото "Кримський блогер"

Раніше ЗМІ показали, як виглядає обміліле Партизанське водосховище в окупованому Криму.

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Автор: УНІАН