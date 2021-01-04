У мережі показали фото пересохлого водосховища в Криму / фото "Кримський блогер"
В окупованому Криму повністю пересохло стратегічне Сімферопольське водосховище.
Про це повідомив у Twitter блогер під ніком "Кримський бандерівець", опублікувавши красномовні фото.
фото "Кримський блогер"
"Вода з Сімферопольського водосховища в будинки окупованої столиці АРК вже не подається. Припинено і перекачування води з Тайганського і Білогірського водосховищ. 15 труб, які прокладали "іхтамнети", стоять порожніми", - підписав фотографії блогер.
фото "Кримський блогер"
Раніше ЗМІ показали, як виглядає обміліле Партизанське водосховище в окупованому Криму.
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