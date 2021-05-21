У Китаї створили школу для маленьких панд / скріншот
У китайському центрі розведення маленьких панденят показали, як малеча тренує навички виживання у дикій природі.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
У провінції Шеньсі мешкає особливий вид панд, які вирізняються округлою мордочкою та тілом.
Четверо народжених у 2020 році панденят перебувають під пильним наглядом працівників: вони тренуються підкорювати дерева на території центру та гратися на майданчику.
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