Панденята тренуються підкорювати дерева на території центру та гратися на майданчику.

У китайському центрі розведення маленьких панденят показали, як малеча тренує навички виживання у дикій природі.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

У провінції Шеньсі мешкає особливий вид панд, які вирізняються округлою мордочкою та тілом.

Четверо народжених у 2020 році панденят перебувають під пильним наглядом працівників: вони тренуються підкорювати дерева на території центру та гратися на майданчику.

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Автор: Олег Давигора