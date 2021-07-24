Папуга Джоні виявився компанійським і швидко знайшов спільну мову зі своїми родичами, яких утримують в зоопарку.

Папугу на ім'я Джоні, який раніше належав покійному меру Харкова Геннадію Кернесу, перевезли з міськради до місцевого зоопарку.

Там утримують декількох птахів цієї ж породи ара, з якими Джоні вже подружився, повідомили в прес-службі харківського зоопарку.

Птаха наразі поселили в просторий зимовий вольєр, а незабаром перемістять в авіарій, який має площу понад тисячу квадратних метрів. У природі для місця проживання птахи обирають субтропічні й тропічні ліси та савани, тому зимні вольєри папуг оснащені приладами для підтримки мікроклімату цілий рік.

Працівники зоопарку стверджують, що тут він почуває себе комфортно і серед інших птахів вирізняється лише своєю схильністю до солодощів.

Джоні виявився компанійським папугою і швидко знайшов спільну мову зі своїми родичами, яких утримують в зоопарку.

Смерть Кернеса

Мер Харкова Геннадій Кернес проходив курс лікування від COVID-19 в німецькій клініці "Шаріте" з вересня 2020 року. 4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195 044 голосів). 17 грудня стало відомо, що Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції. 23 грудня Кернеса поховали в Харкові з почестями.

Автор: Олег Давигора