З якої причини вирішив прибрати тату, блогер не повідомляє.

Блогер із Харкова Євген Івашко, який раніше набив собі на лобі напис "Кернес живий", вирішив позбутися тату.

Читайте такожАмериканка зробила тату на очах та ледь не осліпла, але не шкодуєПро це він повідомив на своїй сторінці в Instagram й опублікував відео, як йому лазером видаляють літери на чолі.

"Тут могла бути ваша реклама. Пропозиції в директ", - підписав він ролик. Про причину, з якої він захотів "стерти" татуювання, блогер мовчить.

"Чудовий план", "Дов***бизм", "Відписка", "Це все заради хайпу", "Понти", - пишуть у коментарях під дописом Івашка.

Хлопець набив на лобі тату "Кернес живий": як відреагували в мережі

23 грудня 2020 року стало відомо, що житель Харкова Євген Івашко зробив собі на лобі татуювання з написом "Кернес живий".

На цей вчинок користувачі соцмереж відреагували в основному негативно. Вони вважають, що це неадекватна поведінка, і коли хлопець дізнається правду про Кернеса, "то дуже засмутиться". У відповідь Івашко написав, що це його тіло, а також здивувався такій негативній реакції.

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Автор: Ольга Робейко