Пальне, що витікає з пошкоджених суден, прямує в бік заповідної зони природного парку "Нижньодніпровський".

Російські окупанти створили екологічну катастрофу через підриви суден, з яких витікають тони пального та прямують в дельту Дніпра.

Вони прмямують в бік заповідної зони Національного природного парку "Нижньодніпровський", повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Внаслідок варварської стратегії масованих підривів плавзасобів та суден, що перебувають біля пристаней та причалів Дніпра і притоків, рашисти створили колосальну екологічну загрозу. Тонни пального, що витікають з пошкоджених суден, зараз прямують за течією в дельту Дніпра, в бік заповідної зони Національного природного парку "Нижньодніпровський", - сказав він.

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За його словами, противник продовжує вести оборонні дії та намагається утримати зайняті рубежі, проводить інженерно-фортифікаційне обладнання позицій на лівому березі Дніпра та змушує жителів навколишніх населених пунктів залишити місця свого проживання на правому. При цьому окупанти продовжують обмежувати використання плавзасобів та доступ до берега.

"Ворог не припиняє використовувати тактику "живого щита" шляхом розміщення підрозділів у закладах соціальної інфраструктури, густонаселених житлових районах, приватних подвір’ях та будинках", - зазначив Назаров.

Парк "Нижньодніпровський"

Мова йде про природоохоронну територію у Херсонській області.

Парк розташований на території Бериславського, Білозерського, Голопристанського та Олешківського районів, Херсона та Нової Каховки.

Територія "Нижньодніпровського" - одна з найцінніших природних заплавно-літоральних комплексів в Європі.

У дельті Дніпра і на прилеглих територіях збереглися типові та рідкісні угруповання заплавних лісів, боліт, лук, піщаних степів, степових схилів Дніпра та балок, відслонень гірських порід, в тому числі 12 рідкісних типів рослинності, які включені до Зеленої книги України.

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