Зокрема, вибухи плавзасобів відбуваються на Херсонському судноремонтному заводі ім. Куйбишева.

Російські загарбники підривають в окупованому Херсоні плавзасоби, які не можуть вивезти.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у Telegram.

"Херсонський судноремонтний завод імені Куйбишева. Росіяни підривають кораблі та плавзасоби, які не можуть вивезти", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Що відбувається у Херсонській області

Наприкінці серпня Збройні сили України пішли в контрнаступ на низці напрямків.

24 жовтня у Міністерстві оборони України повідомляли про звільнення понад 90 населених пунктів області.

За словами радника голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергія Хланя, російські загарбники розуміють, що не зможуть втримати лінію фронту на правому березі під натиском української армії.

Одночасно російські загарбники тотально посилюють фортифікаційні споруди на лівому березі Дніпра.

В українській розвідці раніше повідомляли, що впродовж кількох останніх тижнів колаборантів та представників окупаційної адміністрації переселяють до пансіонатів, які розташовані на Арабатській Стрілці.

Експерти американського Інституту вивчення війни припускають, що росіяни вдарити по Каховській гідроелектростанції та звинуватити у цьому українських військовослужбовців.

Вас також можуть зацікавити новини: