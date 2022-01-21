Субантарктичні пінгвіни не упустять можливості поживитися, якщо зустрінуть косяк риб на своєму шляху.

Біологи прикріпили камеру до субантарктичного пінгвіна (Генту) й отримали кадри з його полювання.

Відео було знято в протоці Бігль біля аргентинського острова Мартільо на архіпелазі Вогняна Земля, пише природоохоронна організація Wildlife Conservation Society. На острові Мартільо гніздиться невелика колонія цих птахів, один із самців якої й став для біологів "оператором".

На кадрах видно, як пінгвін неодноразово пропливає крізь косяки сардин із вражаючою швидкістю і спритністю, вихоплюючи окремих рибин і з'їдаючи їх. Вдалині видно, як полюють інші пінгвіни, також як за своєю здобиччю пірнають баклани й альбатроси.

Вчені відзначають, що зазвичай пінгвіни Генту шукають корм біля морського дна. Але відео показало, що вони не упустять можливості поживитися, якщо зустрінуть косяк риб на своєму шляху.

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Камеру встановили на пінгвіна Генту в рамках дослідження, в якому вчені порівнювали екологію харчування цього виду пінгвінів з Аргентини і жовтооких пінгвінів з Нової Зеландії.

Відзначається, що камеру з пінгвіна вчені безпечно зняли після його повернення з полювання, і він продовжив виконувати свої батьківські обов'язки, піклуючись про потомство.

Як повідомляв УНІАН, у грудні перші пташенята з'явилися у пінгвінів біля української станції "Академік Вернадський". Перший місяць свого життя малюки проведуть в гнізді.

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