Пташенята в цьому році з'явилися раніше, ніж зазвичай.

Перші пташенята з'явилися у пінгвінів біля української арктичної станції "Академік Вернадський". Перший місяць свого життя малюки проведуть в гнізді.

Про це повідомляє прес-служба Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

"На нашому острові народилися перші пінгвінятка. Один на мисі Марина, поблизу станції, а другий з іншого боку – на мисі Пінгвін Поїнт...", - йдеться в повідомленні.

За словами вчених, цього року пінгвіни почали гніздитися дуже рано.

"Перші яйця вони відклали на початку листопада, хоча раніше це відбувалося ближче до середини листопада. Тому відповідно і малюки з'явилися раніше звичайного. Наприклад, минулого року перші пінгвінятка вилупилися 19 грудня – якраз до Дня святого Миколая", - вказали в арктичному центрі.

Відзначається, що перший місяць свого життя пташенята будуть перебувати в гнізді, де батьки будуть їх гріти, годувати та охороняти.

"Зараз малюки дуже смішні та незграбні, й замість звичного нам чорно-білого пір'я покриті сірим пушком. Через місяць вони почнуть линяти та міняти наряд, а також будуть залишати гнізда і збиратися в "ясла". У цей час батьки зможуть одночасно ходити в океан за крилем і будуть продовжувати годувати дітей", - наголошується в повідомленні.

Після линяння молоді пінгвіни будуть розміром з батьків. У цей період вони будуть вчитися плавати й добувати собі їжу.

Нагадаємо, що біля станції "Академік Вернадський" живуть субантарктичні пінгвіни - дженту.

Як раніше повідомляв УНІАН, 3 листопада стало відомо, що пінгвіни біля антарктичної станції "Академік Вернадський" відклали перше яйце. Малюки з'являться, імовірно, вже на початку грудня.

За даними вчених, пінгвіни відклали відразу чотири яйця в різних районах острова.

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Автор: Анастасія Горбачова