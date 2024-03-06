Основною причиною зникнення морського льоду є викиди парникових газів.

Північний Льодовитий океан може залишитися без морського льоду вже найближчими роками - на десятиліття раніше, ніж прогнозувалося. Про це повідомляє News Week.

Як повідомляється, тривогу забили дослідники з Університету Колорадо в Боулдері, які змоделювали вплив зміни клімату на майбутнє морського льоду на півночі нашої планети.

Команда зазначила, що основною причиною зникнення морського льоду є викиди парникових газів. Однак втрата крижаного покриву створює петлю зворотного зв'язку, що дозволяє океану поглинати більше тепла від сонячного світла, що призводить до ще більшого потепління та танення льоду в Арктиці.

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Однак це не означає, що льоду в арктиці не стане зовсім, маються на увазі умови, коли площа крижаного покриву океану становить менше 386 000 квадратних миль (621 тис. кв. км - УНІАН).

Для порівняння, останніми роками в Північному Льодовитому океані мінімальна площа морського крижаного покриву у вересні становила близько 1 274 000 квадратних миль, що становить приблизно третину площі США.

У своєму дослідженні команда звернулася як до минулих досліджень, так і до комп'ютерних кліматичних моделей, щоб з'ясувати, як прогнозується зміна щоденного покриття морського льоду в майбутньому.

Якщо враховувати крижаний покрив щодня, а не щомісяця, як у попередніх дослідженнях, було передбачено, що перший "безльодовий" день у середньому настане на чотири роки раніше, ніж передбачалося раніше.

Однак деякі моделі передбачали, що цей поріг буде подолано ще раніше - на 18 років, ніж прогнозували вчені раніше.

Фактично, за всіх сценаріїв викидів парникових газів команда пророкує, що Північний Льодовитий океан вперше стане вільним від льоду наприкінці серпня або на початку вересня або в цьому десятилітті, або в наступному.

Очікується, що "вільні від льоду" умови виникатимуть тільки в період із серпня по жовтень. Однак, якщо викидів побільшає, Арктика може виявитися "вільною від льоду" на термін до дев'яти місяців на рік уже до кінця століття.

"Це перетворить Арктику на зовсім інше середовище: з білої літньої Арктики на блакитну Арктику", - кажуть дослідники.

Небезпечне нагрівання Північного Льодовитого океану - що відомо

Згідно з одним з останніх досліджень, у Північному Льодовитому океані потепління почалося на десятиліття раніше, ніж передбачалося. Ситуація з прогріванням може погіршитися через зміну клімату.

Північний Льодовитий океан - найменший і мілководний з усіх - нагрівається швидше за інші океани нашої планети.

Учені кажуть, що загалом Арктика нагрівається втричі швидше, ніж інша частина планети. Це спричиняє танення льоду в полярному регіоні, що, своєю чергою, піднімає глобальний рівень моря і затоплює низинні частини світу.

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