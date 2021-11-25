Вчені визначили, що Північний Льодовитий і Атлантичний океани почали стрімко змішуватися з початку 20 століття.

У Північному Льодовитому океані потепління почалося на десятиліття раніше, ніж передбачалося, і може погіршитися через зміни клімату.

Про це свідчать дані нового дослідження, повідомляє Independent.

За словами дослідників, Північний Льодовитий океан почав швидко нагріватися на початку минулого століття в результаті процесу, званого атлантифікацією. Це означає, що води двох океанів змішуються.

Вчені реконструювали зміну властивостей водної товщі, таких як температура та солоність, протягом останніх 800 років - у пошуках характерних ознак атлантифікації - шляхом аналізу геохімічних та екологічних даних про океанічні відкладення та морські мікроорганізми.

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"Коли ми дивилися на всю 800-річну шкалу часу, наші записи температури та солоності виглядали досить постійними. Але раптово на початку 20 століття ми отримали цю помітну зміну температури та солоності", - розповів Тесі Томмазо, один з авторів дослідження.

Оскільки світові океани нагріваються через зміну клімату, Північний Льодовитий океан - найменший і мілководний з усіх - нагрівається найшвидшими темпами.

Як повідомляється, недавні дослідження показали, що Арктика нагрівається в три рази швидше, ніж планета в цілому. Це викликає танення льоду в полярному регіоні, що, своєю чергою, підіймає глобальний рівень моря і затоплює низинні частини світу.

Цей процес створює петлю зворотного зв'язку, при якій більше танення льоду на полюсі відкриває більшу частину поверхні океану для сонця, виділяючи тепло, підвищуючи температуру повітря, викликаючи більше танення і так далі.

Недавні наукові експедиції також виявили, що ці зміни можуть радикально змінити морську екологію Північного Льодовитого океану, дозволяючи більшій кількості риб і мікробів в Атлантиці колонізувати й адаптуватися до північних морів.

Вчені заявили, що зв'язок між двома океанами здатний формувати мінливість арктичного клімату і може мати "важливі наслідки" для відступу морського льоду і глобального підвищення рівня моря, оскільки полярні крижані щити продовжують танути.

Нагадаємо, учасники міжнародного кліматичного саміту COP26 в Глазго уклали нову угоду, мета якої - максимальне скорочення викидів парникових газів в атмосферу до 2030 року і запобігання небезпечної зміни клімату.

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Автор: Катерина Лиманська