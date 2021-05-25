Тиса є найбільшою лівою притокою Дунаю й охоплює Угорщину, Сербію, частково Україну і Румунію.

Вздовж річки Тиса та її притоках з початку 2021 року виявили 42 стихійні сміттєзвалища.

Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський, цитує Урядовий портал.

Читайте такожЖивий щит: в ізраїльському зоопарку дорослі слони прикривали собою дитинча від ракетних атак (відео)За його словами, «колосального обсягу робіт» з недопущення повторення випадків забруднення Тиси твердими побутовими відходами «виявилось недостатньо». Ситуація докорінно не змінилась.

«Після цьогорічних весняних паводків, по Тисі та її притокам знову можна вивчати сучасні споживчі звички Закарпаття: пластикові пляшки, пакети, засоби індивідуального захисту – всі ці відходи сформували нові затори. З початку року в басейні річки Тиса вже було виявлено 42 несанкціонованих сміттєзвалища», – розповів міністр.

Тиса є найбільшою лівою притокою Дунаю й охоплює Угорщину, Сербію, частково Україну і Румунію. Закарпаття регулярно страждає від річкових розливів. У 2020 році черговий паводок в регіоні спричинив збитки на 125 мільйонів гривень, постраждали дороги, електрокомунікації, приватні помешкання тамтешніх мешканців.

Через засміченість річки Угорщина облаштувала пункт зі спеціальною технікою, якою виловлює тисячі пластикових пляшок. Відходи регулярно скидають іноземні комунальники в бік Угорщини, починаючи з 2004 року. Найбільше сміття йде нижньою частиною Тиси із Закарпаття.

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Автор: Яна Ставська