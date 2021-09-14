Запліднення панди було штучним.

У зоопарку Сінгапура вперше народилося дитинча панди. Малюк поміщається у долоньку.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Він народився у панди на ім'я Джиа Джиа. Вона не відходить від малюка та стежить за кожним його кроком.

Дитинча з'явилося на світ майже місяць тому, але показувати його почали тільки зараз.

Попри те, що його стать вже визначили, ім'я малюку ще не обрали. Працівники зоопарку просять відвідувачів пропонувати свої варіанти.

21 листопада вони оберуть найкращий варіант та оголосять переможця. У цей день тваринці виповниться рівно 100 днів.

Як повідомляв УНІАН, у Казахстані затримали крадія, який віз у салоні легкового автомобіля живого дорослого коня.

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Автор: Людмила Жерновська