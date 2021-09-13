З'ясувалося, що кінь ще й крадений.

У Казахстані затримали чоловіка, який віз у салоні легкового автомобіля живого дорослого коня.

Про це повідомляє відомчий сайт Міністерства внутрішніх справ республіки Polisia.kz.

31-річного жителя Уланського району зупинили на дорозі співробітники батальйону патрульної поліції. У салоні машини на задньому сидінні виявився живий кінь.

З'ясувалося, що чоловік займався скотокрадством. Його затримали.

"Викрадену худобу він одразу не вбивав, а вивозив подалі в затишне місце, і лише потім починав шукати на неї покупців. Найцікавіше, що тварин він у живому вигляді завантажував у салон свого легкового автомобіля і таким способом відвозив з місця події", - розповіли правоохоронці.

Згодом знайшовся й господар коня: про зникнення він навіть не знав.

Читайте такожУ Тель-Авіві коня прокотили в ліфті житлового будинку (відео)Слідчі встановили, що затриманий чоловік причетний до ще кількох крадіжок коней і телят, зокрема, скоєних не цього року.

Поліція з'ясовує, хто скуповував викрадену худобу, а дії підозрюваного кваліфікує за статтею 188-1 КК РК (Скотокрадство). Чоловікові загрожує до 5 років в'язниці.

Зазначається, що цього року до кримінальної відповідальності за крадіжки худоби казахські правоохоронці притягнули вже 52 жителів області та розкрили 7 злочинних груп, що спеціалізувалися на цьому виді злочинів.

Раніше в Москві на стадіоні лідера ЛДПР Володимира Жириновського "вивели з себе" коні. Політик хотів ефектно виїхати до присутніх у кареті, запряженій трьома кіньми, проте щось пішло не так.

А в Одесі очевидці зняли на відео, як горе-бізнесмен просто посеред вулиці знущався з коня. Тварина не могла йти, але кучер не звертав на це увагу. Наслідки виявилися сумними.

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Автор: Катерина Комолова