На відміну від домашніх тварин полярні котики – агресивні й зовсім не лагідні.

В Антарктиці, неподалік української станції "Академік Вернадській", полярники зафіксували велику кількість морських котиків та морського слона.

"Днями біолог 29-ї УАЕ Світозар Давиденко нарахував на острові Галіндез, де розташований "Академік Вернадський", велику кількість антарктичних морських котиків – аж 81! В компанії з ними був також один південний морський слон", - повідомили у Національному антарктичному науковому центрі України.

Йдеться, що багато котиків зустрічалося й на сусідніх островах. Наприклад, на острові Уругвай, який також як і Галіндез належить до архіпелагу Аргентинських островів, відпочивало 19 цих тюленів.

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Загалом антарктичні морські котики часто скупчуються в районі "Вернадського" восени під час сезонних міграцій, а внаслідок глобального потепління тепер вони залишаються тут довше, ніж раніше.

Науковці розповідають, що на відміну від домашніх котиків ці тварини – агресивні й зовсім не лагідні. Вони б’ються за свою територію, гарчать на інших самців. Ба більш, можуть погиркати й на полярників.

"І мають на це право: вони ж в Антарктиці господарі! Важливо для фанів пінгвінів: морські котики не їдять цих птахів, а харчуються переважно крилем, рибою та кальмарами. Своєю чергою стають здобиччю косаток і морських левів", - розповіли у науковому центрі.

Йдеться, що колись цей вид тюленів активно добували через їхнє цінне хутро. Однак з часу підписання Договору про Антарктику вони, як і всі інші тварини крижаного континенту, знаходяться під захистом, і їх турбувати не можна.

Антарктичні "родзинки"

В Антарктиці науковці зафіксували цікавого морського котика, який відпочивав у незвичайному місці – на старовинному дерев’яному човні. Його зустріли наші полярники на острові Десепшен. Зокрема, тварина обрала для відпочинку старий дерев'яний човен. У цей район котики припливають наприкінці літа чи початку осені якраз щоб релаксувати, але зазвичай вони це роблять на рівних кам’янистих ділянках або пляжах. Однак цей котик чомусь уподобав човник.

Острів Десепшен – вулканічного походження, має вигляд підкови з максимальним діаметром близько 14 км. Таку гавань утворює затоплена кальдера вулкана, який досі активний.

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