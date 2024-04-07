Морського котика бачили українські науковці на острові з історичними пам'ятками.

В Антарктиці науковці зафіксували цікавого морського котика, який відпочивав у незвичайному місці – на старовинному дерев’яному човні. Відповідне відео зробили та оприлюднили українські полярники.

"Погляньте, якого цікавого морського котика зустріли наші полярники на острові Десепшен. Він обрав для відпочинку… старий дерев'яний човен. У цей район котики припливають наприкінці літа чи початку осені якраз щоб релаксувати. Але зазвичай вони це роблять на рівних кам’янистих ділянках або пляжах. А от цей котик чомусь уподобав човник. Можливо, мріє про далекі мандри?", - розповіли у Національному антарктичному центрі України.

Йдеться, що острів Десепшен – вулканічного походження. Він має вигляд підкови з максимальним діаметром близько 14 км. Таку гавань утворює якраз затоплена кальдера вулкана, який досі активний. За словами науковців, з 1911-го до 1930 року на острові діяла норвезька китобійна станція. У 1944 році британці заснували тут наукову базу, використовуючи частину залишених будівель. Вона проіснувала до 1967 року – тоді була знищена виверженням вулкана. Базу відновили у 1968 році, але фінально закрили за рік через інше виверження.

На початку 1990-х британці провели велике очищення цієї території й вивезли залишки пального, акумулятори, небезпечні відходи, сміття тощо. Водночас частина споруд та артефактів, які не були знищені виверженням вулкана, лишилися на острові й нині вважаються історичною пам'яткою. Зокрема, і той човник, на якому відпочивав морський котик.

"Нині в іншій частині острова діють дві сезонні наукові станції – іспанська та аргентинська. Наші ж вчені висаджувалися на острів для відбору зразків унікальної місцевої рослинності", - пояснили у центрі.

Новини українських полярників

Нагадаємо, учасники української антарктичної експедиції зафіксували гніздування пінгвінів на висоті 295 метрів над рівнем моря. Як розповіли у Національному антарктичному центрі України, субантарктичний пінгвін зі своєю парою облаштував гніздо у "точці", з якої біологу експедиції Вадиму Ткаченку, що рахував птахів, довелося спускатися понад пів години.

Пінгвіна-верхолаза з пташеням вчений виявив на мисі Туксен півострова Київ, який розташований неподалік острова Галіндез, де знаходиться українська антарктична станція "Академік Вернадський". Раніше найвищими точками, де науковцю зустрічалися гнізда, були скелі на островах Бут та Ховгард висотою 180 метрів над рівнем моря.

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