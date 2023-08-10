Збитки ще підраховують, але йдеться про мільярди гривень.

Унаслідок масштабної пожежі на окупованому острові Джарилгач в Херсонській області знищено всю заповідну зону на території понад 1500 гектарів. Дим над островом стоїть уже кілька днів.

Про це пише "Суспільне". За словами директора Національного природного парку "Джарилгацький" Ірини Сабашенко, в тій частині Джарилгача була сконцентрована основна частина всіх степових екосистем острова та популяції всіх рідкісних тварин, які є на острові. Крім того, у знищеній вогнем зоні також концентрується найбільша кількість копитних.

"Наявні рослинні угруповання, які зараз знаходяться під загрозою зникнення, занесені до Зеленої книги України, належать до рідкісних та рослин що зникають. Це угруповання формацій меч-трави болотної, ковили дніпровської, ковили волосистої, гвоздики бессарабської, золотобородника цикадового та інші", – зауважила Сабашенко.

Відео дня

Директорка НПП додала, що збитки ще підраховують, але йдеться про мільярди гривень. Пожежа досі не вщухла.

Водночас мешканка одного з окупованих населених пунктів на лівому березі Херсонщини розповіла журналістам, що дим над островом стоїть уже кілька днів. Пожежу видно з узбережжя Джарилгацької затоки за 10 кілометрів від нього.

Пожежа на окупованому Джарилгачі

Острів Джарилгач на Херсонщині перебуває під тимчасовою окупацією з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вже кілька днів там триває пожежа. Повідомлялося, що палає найцінніша степова ділянка в Національному природному парку на острові Джарилгач.

Охоплена вогнем ділянка є зоною абсолютної заповідності. Її відвідування обмежене. Зазначалося, що окупанти навіть не намагаються загасити пожежі.

Вас також можуть зацікавити новини: