На ділянці зосереджена основна частина всіх степових екосистем острова.

Протягом 5 днів палає найцінніша степова ділянка в Національному природному парку на острові Джарилгач, який з перших днів повномасштабного вторгнення перебуває в окупації. Про це повідомляє Українська Природоохоронна Група.

Як зазначають екологи, ділянка, що горить, - зона абсолютної заповідності у національному парку, де обмежене навіть відвідування людьми.

"Тут зосереджена основна частина всіх степових екосистем острова (решта території в різній мірі заболочена або періодично підтоплюється) та популяції всіх рідкісних степових тварин, які є на острові. Також тут концентрується найбільша кількість копитних, що мешкають на Джарилгачі", - наголошується у повідомленні.

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Також вказано, що ця ділянка отримала охоронний статус як заказник ще в 1974 році, за 35 років до створення самого національного парку.

"Без сумніву, пожежа, яку ніхто навіть не намагається загасити, принесе колосальні втрати біорізноманіттю острова", - прогнозують екологи.

Окупація Джарилгача - що відомо

Як повідомляв УНІАН, острів Джарилгач в Херсонській області окупанти використовують як полігон для підготовки своїх військових. Він був окупований ще на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Наразі єдиним достовірним джерелом інформації про стан природи Джарилгача залишаються супутникові знімки та оцінити вже завдану окупантами шкоду об’єктивно неможливо.

Однак екологи наголошують, що навіть якщо на острові не відбуватимуться бойові дії, саме по собі перекривання протоки, створення сухопутного "мосту" між островом та материком і перебування там росіян створюють серйозні ризики для природи.

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