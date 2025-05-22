Здатність ставати коротшою (а не просто тоншою) підвищувала шанси риб на виживання до 78%.

Яскраво забарвлені рифові риби-клоуни, що прославилися завдяки мультфільму "У пошуках Немо", продемонстрували дивовижну стратегію виживання в умовах зміни клімату: вони зменшуються в розмірах.

Як пише Interesting Engineering, нове дослідження показує, що ці риби можуть зменшувати довжину свого тіла у відповідь на морські хвилі тепла, підвищуючи свої шанси на виживання і підтримання соціальної гармонії.

"Мова йде не тільки про те, щоб стати тоншими в стресових умовах, ці риби насправді стають коротшими. Ми поки точно не знаємо, як вони це роблять, але ми знаємо, що деякі інші тварини теж можуть це робити. Наприклад, морські ігуани можуть реабсорбувати частину свого кісткового матеріалу, щоб також зменшуватися під час екологічного стресу", - сказала Мелісса Верстіг, наукова співробітниця Школи природничих та екологічних наук Ньюкаслського університету, яка керувала дослідженням, що було опубліковане в журналі Science Advances.

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П'ять місяців дослідники спостерігали за 134 рибами-клоунами під час морської хвилі тепла. Температура води реєструвалася кожні 4-6 днів, а довжина риби реєструвалася щомісяця. Дослідження показало, що 100 зі 134 досліджених риб фізично зменшилися під час сильної спеки - реакція, раніше не задокументована у риб коралових рифів.

Важливо, що ця здатність ставати коротшою (а не просто тоншою) підвищувала шанси на виживання до 78%. Хоча точний біологічний механізм досі невідомий, паралелі існують у тваринному світі: наприклад, морські ігуани, як відомо, зменшуються, розсмоктуючи кістки під час стресових періодів. Учені зазначили:

"Ми були так здивовані, побачивши зменшення у цих риб, що, щоб переконатися, ми вимірювали кожну особину риби неодноразово протягом п'яти місяців. Зрештою, ми виявили, що це дуже поширене в цій популяції. Під час нашого дослідження 100 риб зменшилися зі 134 вивчених нами риб. Було несподівано побачити, як швидко риби-клоуни можуть адаптуватися до мінливого середовища, і ми стали свідками того, як гнучко вони регулювали свій розмір, як окремо, так і як пари для розмноження, у відповідь на тепловий стрес, що є успішним методом, який допомагає їм вижити".

Як живуть ці риби

Цікаво, що риби-клоуни живуть у суворих соціальних ієрархіях, часто як моногамні пари для розмноження. Дослідження показало, що виживаність була вищою, коли обидва члени пари для розмноження зменшувалися скоординовано. Цей соціальний вимір припускає, що зменшення розміру є не тільки відповіддю на тиск довкілля, а й стратегією підтримання соціального балансу, можливо, зменшуючи конфлікти всередині пари або групи.

На думку вчених, це перший науковий доказ того, що риби коралових рифів можуть зменшуватися у відповідь на екологічні та соціальні сигнали. Оскільки морські хвилі тепла стають частішими, ці результати підкреслюють як стійкість, так і вразливість екосистем коралових рифів.

Доктор Тереза Рюгер, старший викладач кафедри тропічних морських наук і старший автор дослідження, додала:

"Наші результати показують, що окремі риби можуть зменшуватися в розмірах у відповідь на тепловий стрес, на який додатково впливає соціальний конфлікт, і що зменшення розмірів може призвести до підвищення їхніх шансів на виживання. Якби індивідуальне зменшення розмірів було широко поширене і відбувалося серед різних видів риб, це могло б надати правдоподібну альтернативну гіпотезу про те, чому розмір багатьох видів риб зменшується, і необхідні подальші дослідження в цій галузі".

Новини про риб

На пляжі в штаті Орегон (США) знайшли моторошну рибу з глибин так званої "сутінкової зони" океану. Виявлений екземпляр належить до виду довгоносих ланцетників і досягав майже 1,5 м у довжину. Такі знахідки не є рідкістю для північно-західного узбережжя США.

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