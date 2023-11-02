На окупованих територіях через масову мобілізацію нікому вивозити сміття.

Жителі окупованих територій масово скаржаться на антисанітарію у дворах, гори сміття, які іноді не вивозять по кілька місяців, і зграї щурів. Примітно, що " сміттєвий колапс" трапився саме тоді, коли міста, на думку Кремля, стали "російськими". Проект Радіо Свобода "Донбас реалії" проаналізував ситуацію і з'ясував її причини.

"Півроку не вивозили сміття... Там вже щури почали бігати, пройти до будинку неможливо", - пише одна з мешканок Донецька про ситуацію.

На подібні проблеми скаржаться і жителі інших міст окупованої Донецької області: Амвросіївки, Шахтарська, Іловайська, Ясинуватої, Макіївки. З Луганської області пишуть про зростаючі звалища в Сорокино (колишній Краснодон) і нашестя щурів в Лисичанську. У багатьох населених пунктах люди борються зі сміттям і гризунами, підпалюючи звалища і задихаючись від задушливого диму.

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Чому не вивозять сміття

У комунальній компанії Донецька скаржаться, що техніка є в наявності, а працювати нікому – кількість працівників удвічі, а то і втричі менше необхідного.

Куди поділися чоловіки, які традиційно працювали на цих посадах, представники компанії не уточнюють. У той же час в соцмережах люди вказують на те, що крім низьких зарплат, причина дефіциту кадрів – відсутність броні від призову.

При цьому окупаційна влада про сміттєву проблему пише нечасто і побіжно. Зараз окупанти оголошують по телевізору і в соцмережах, що проблема вирішиться, як тільки доставлять нові контейнери для відходів і сміттєвози. Перша партія - 1000 баків - вже прибула в окуповану частину Донецької області. Але прибирати сміття як і раніше нікому.

"Більшість працівників були призвані окупантами на війну, інша частина втекла від війни. Тому вивозити сміття просто нікому. Окупаційна адміністрація змушена просити зменшити плани з мобілізації і надіслати робочу силу", – описує ситуацію в комунальній сфері Шахтарська Український Центр національного опору.

"Окупаційні адміністрації вже вдавалися до такої практики, коли надіслані з Росії вчителі, лікарі та будівельники заповнювали дефіцит кадрів на місцях. Тепер, очевидно, настала черга комунальників", - пише "Донбас. Реалії".

Водночас окупований Донбас може стати звалищем для російських регіонів

В кінці серпня Центр національного опору повідомив, що росіяни почали звозити в Донецьку область побутові відходи з Ростова. При цьому в самій Ростовській області від ідеї будувати нові полігони відмовилися через екологічний стан регіону. Сам Ростов так само задихається від сміття, як і Донецьк. Про це часто пишуть у місцевих мас-медіа.

"А поки окупаційна влада Донецької та Луганської областей теж намагається переконати жителів, що сміттєва проблема ось-ось вирішиться. Щотижня на своїх медіа-ресурсах чиновники рапортують про прибуття чергової партії сміттєзбиральних машин і контейнерів з Росії. Але, схоже, люди вже прекрасно розуміють, що справа не в наявності техніки", - пише "Донбас. Реалії".

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