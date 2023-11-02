Супротивники просять Москву відправити на тимчасово захоплені території більше "педагогів", поділилися у Центрі нацспротиву.

Російські окупанти продовжують політику геноциду української нації на тимчасово захопленій території, зокрема, шляхом зміни самоідентифікації дітей.

Окупаційні адміністрації просять Москву прислати більше "педагогів" на тимчасово захоплені території, планується, що вони будуть займатись промиванням мізків українським дітям. Про це повідомив Центр національного спротиву.

Зазначається, що на тимчасово окупованих територіях значний дефіцит кадрів, у тому числі через відмову більшості співпрацювати з росіянами.

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"Відтак окупаційні адміністрації звернулись до Москви з проханням вислати більше "педагогів" для роботи в окупаційних школах. Фактично йдеться про гастролерів, які будуть займатись промиванням мізків українським дітям", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС наголосили, що окупанти продовжують політику геноциду української нації на ТОТ, зокрема, шляхом зміни самоідентифікації дітей. В цьому процес головну роль відіграють школи, де так звані "вчителі" промивають мізки дітям.

Триває повномасштабна війна - новини, які сьогодні варто знати:

Як повідомляв УНІАН, росіяни формують нові підрозділи Росгвардії для перекидання на тимчасово окуповані території України. Там вони будуть проводити "контрдиверсійні заходи".

Табір для майбутніх підрозділів росіяни обладнують під Воронежем. До складу угруповань увійдуть терористи, які входили до лав приватної військової компанії "Вагнер", а також новобранці. Наметове містечко розраховано на 10 тисяч осіб.

За даними місцевих, новобранці та колишні "вагнерівці" повинні будуть прибувати на бойове злагодження та формування нових підрозділів після 3 листопада.

Основне завдання цих підрозділів - це "протидиверсійні заходи" на тимчасово окупованій території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Крім того, росіяни намагаються вербувати в армію в’язнів з тимчасово окупованих територій сходу України. Мова йде про в'язнів, які були засуджені ще до утворення фейкових "республік". Окупаційна адміністрація ТОТ Донецької та Луганської областей наказала місцевим колаборантам надати списки в’язнів, які були засуджені згідно з українським законодавством та відбувають покарання з 2014 року чи раніше.

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