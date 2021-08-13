Зоологи б'ють на сполох, бо пляма нафти з'явилася в заказнику з дельфінами.

Після розливу нафти в Чорному морі біля берегів Російської Федерації виникла загроза для морських мешканців. Дельфінарій в Анапі встановлює спеціальні загородження.

Про це повідомляє ТСН.

Кілька днів тому біля узбережжя РФ в Чорному морі з'явилася пляма нафти. Розлив стався під час заправки танкера на нафтотерміналі.

Нафтові плями з'явилися як уздовж узбережжя, так і в заказники, в якому живуть дельфіни. "Чорне золото" смертельно небезпечно для морських мешканців.

За словами чиновників, проби води відповідають нормі. У свою чергу зоологи б'ють на сполох, тому що нафта може нашкодити морським ссавцям.

Автор: Анастасія Горбачова