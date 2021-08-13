Розлив нафти в Чорному морі загрожує дельфінам / фото REUTERS
Після розливу нафти в Чорному морі біля берегів Російської Федерації виникла загроза для морських мешканців. Дельфінарій в Анапі встановлює спеціальні загородження.
Про це повідомляє ТСН.
Кілька днів тому біля узбережжя РФ в Чорному морі з'явилася пляма нафти. Розлив стався під час заправки танкера на нафтотерміналі.
Нафтові плями з'явилися як уздовж узбережжя, так і в заказники, в якому живуть дельфіни. "Чорне золото" смертельно небезпечно для морських мешканців.
За словами чиновників, проби води відповідають нормі. У свою чергу зоологи б'ють на сполох, тому що нафта може нашкодити морським ссавцям.
Витік нафти у Чорному морі біля російського узбережжя загрожує здоров`ю дельфінів