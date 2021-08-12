7 серпня під час закачування нафти на грецький танкер Minerva Symphony стався викид нафтопродуктів на площу 80 квадратних кілометрів.

В акваторії Чорного моря на поверхні води в дельфінарії поруч з Геленджиком виявили нафтові плями, які рухаються в бік окупованого Криму.

Про це заявив російський еколог Веніамін Голубітченко в ефірі телеканалу "Дождь".

Раніше, 7 серпня, біля берегів Новоросійська під час закачування нафти на грецький танкер Minerva Symphony стався викид нафтопродуктів, який склав 80 квадратних кілометрів.

За словами Голубітченка, пляма, найімовірніше, набагато більша і кількість вилитої нафти навмисне занизили, оскільки подумали, що воно "саме зникне".

"Якби одразу пляму засипали сорбентами, то це не дало б їй далі ппоширитися", - зауважив еколог.

Читайте такожЕкологи назвали Coca-Cola головною причиною "вмирання" пляжівТакож він уточнив, що пляма прибила до берегів в районі Малого Утриша (Краснодарський край), але через течію вона рухається в бік Анапи і Криму.

Спочатку керівництво Каспійського трубопровідного консорціуму, яке є відповідальним за аварію, стверджувало, що розмір плями становить всього близько 200 квадратних метрів, проте завдяки супутниковим знімкам вчені з'ясували, що в реальності дані про масштаби катастрофи перевищують офіційні в 400 тис. разів.

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Автор: Тамара Отовська