При цьому самки своєю чергою бачать у дайверах прихистки від настирливих залицяльників.

Науковці з'ясували, що самці гладких морських змій переслідують дайверів, сприймаючи їх як таких же змій, лише іншої статі.

Герпетологи з австралійського Університету Маккуорі вирішили розібратися, чому морські змії "нападають" на людей у воді. Результати дослідження опубліковані в журналі Scientific Reports, пише N+1.

Науковці зосередилися на виді, що частіше за інших був помічений у таких атаках - гладкій морській змії (Aipysurus laevis). Такі змії завдовжки до двох метрів і завважки до трьох кілограмів зустрічаються на сході Індійського та на заході Тихого океанів.

Проаналізувавши дані, зібрані наприкінці минулого століття під час занурень, науковці зрозуміли, що поведінка змій залежала від їх статі. Самці підпливали до нирця набагато частіше, по кілька разів і проводили поруч із ним більше часу, ніж самки. Крім того, самці частіше пробували язиком воду поруч із дайвером, торкалися його одягу та шкіри.

Читайте такожПерерила всі дитячі іграшки: порятунок дитини від королівської кобри потрапив на відеоПри цьому ніхто не намагався вкусити нирця. Замість цього деякі самці навіть обвивали його кінцівки - так само, як вони роблять це з тілами самок під час залицяння.

Усі ці випадки відбувалися в сезон розмноження. Самці "атакували" дайвера в основному відразу після невдалої спроби наздогнати самку або конфлікту з іншим самцем, а самки - коли намагалися втекти від самця.

На думку науковців, змії-самці цікавляться людьми у воді, тому що, перебуваючи в сильному збудженні, помилково приймають їх за самок або суперників. Таке можливо, зокрема, тому, що морські змії погано бачать. Самки ж підпливають до людей, адже сприймають їх як укриття від настирливих самців.

Хоча морські змії досить отруйні, вони рідко кусають людей і впорскують отруту лише у 20% випадків. Якщо ж дайвер не буде швидко плисти геть або відмахуватися від змії, а дасть їй спокійно себе дослідити, він з більшою ймовірністю зможе уникнути укусу, а змія незабаром втратить до нього інтерес.

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Автор: Катерина Комолова