В Австралії від укусу морської змії вперше померла людина

Смерть від укусу морських змій – доволі рідкісне явище, незважаючи на їхню смертельну отруту.

Біля північного узбережжя Австралії 23-річний британець помер після укусу морської змії на риболовецькому судні.

Змія вкусила його, коли він витягнув рибальські тенета, повідомляє ТСН з посиланням на The Guardian. Судно тоді перебувало за 70 морських миль (близько 130 кілометрів) від острова Ґрут-Айленд. Коли човен зрештою дійшов до берега, медикам залишалось констатувати смерть британця.

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Зазначається, що смерть від укусу морських змій – доволі рідкісне явище, незважаючи на їхню смертельну отруту. Вони вважаються неагресивними і нечасто атакують людей, якщо їх не провокувати.

Найчастіше атаки морський змій зустрічаються саме на траулерах, проте зазвичай вони несмертельні – рептилія випускає недостатньо отрути. У водах Австралії це перший смертельний випадок укусу морської змії.

Раніше УНІАН повідомляв, що в США чоловіка вкусила відрубана голова гримучої змії, і випустила всю отруту замість звичайної порції.