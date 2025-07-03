Люди продовжують міняти природу, і значно вплинули на спосіб життя багатьох видів.

Урбанізація та війна продоавжують впливати на птахів. Але є види, які за останні 70-90 років добре пристосувалися до життя разом з людьми. Одни з них - сірі ворони. Тепер багато з них живуть поруч з нами у великих містах, хоча раніше ці птахи уникали скупчення людей. Про це у коментарі Тelegraf розповів орнітолог, завідувач відділу моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології імені І. Шмальгаузена НАН України Василь Костюшин.

За його словами, цей вид ворон у дикій природі живе в заплавах річок, але зараз все частіше обирає селитися поруч з людьми. Вони оселяються, будують гнізда та виводять пташенят навіть в центрі міст.

"Ворони зрозуміли, що в місті багато чого є привабливого. Ідеш, вона на гнізді сидить на дереві, але спиною повернута до дороги, а дивиться на тротуар. Бо вона розуміє, що машини на дорозі це не страшно, а люди більш страшні. Тому вона контролює ситуацію на тротуарі", — розповів фахівець.

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Він додав, що життя в місті міняє поведінку та спосіб життя ворон. Сіра ворона — це територіальний птах, який охороняє свою територію. Кількість гнізд на певну територію у ворон відносно невелика, адже їм потрібно вигодувати пташенят. А в місті їжі більше, адже ворони годуються залишками їжі, які знаходять на смітниках, тому щільність проживання ворон більша.

Ворони у містах перестають боятися людей. Вона може підпускати до себе людину на 3-5 метрів та навіть продовжувати їсти у присутності людини.

Ще одна відмінність ворон, що оселилися в містах — більша кількість молодих птахів. В природі на другий рік життя птахи вже починають гніздування. Проте в місті не так багато місць для гніздування й молоді птахи формують групи, які кілька років не розмножуються, але продовжують шукати місце для гнізда.

Також змінилися сезонні міграції. У ворон, що оселилися в містах, в холодну пору року достатня кормова база й потреба в перельотах відпадає. Саме це є додатковим фактором збільшення популяції — адже не витрачаючи час на міграцію, ворона може раніше почати гніздування навесні.

Птахи у містах

Нагадаємо, що одна з ворон у Києві навіть стала місцевою легендою. На великому ринку Троєщина поселився птах, який не боїться людей. Продавці годують та розважають його.

Водночас, орнітологи пояснили, чому в великих містах зникли горобці. За словами фахівців є кілька причин того, чому звичайні хатні горобці перестали бути фоновим видом для міст і їх вже не побачиш усюди. Перша з них – відсутність у містах коней, адже є теорія, що горобці почали жити поруч з людьми одночасно з одомашненням коней. Також у містах стає все менше придатних для гніздування місць.

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