Погода в багатьох регіонах зміниться до невпізнання.

Критично важлива система течій Атлантичного океану, що впливає на погоду в усьому світі, може зруйнуватися вже у 2030-х роках, пише CNN, посилаючись на нещодавно опубліковане дослідження. На думку вчених, це призведе до катастрофи планетарного масштабу і критично змінить погоду та клімат у світі.

Попередні дослідження вже припускали, що Атлантична меридіональна циркуляція (АМЦ) може зруйнуватися через потепління температури океану і порушення солоності, спричиненого антропогенною зміною клімату.

Однак у новому дослідженні, яке пройшло рецензування, але ще не опубліковане, припускають, що колапс може статися між 2037 і 2064 роками - найімовірніше, система течій зруйнується до 2050 року.

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АМЦ забирає теплі поверхневі води з Південної півкулі та тропіків і розподіляє їх у холодній Північній Атлантиці. Потім холодніша і солоніша вода опускається і тече на південь. Завдяки цьому механізму частини Південної півкулі не перегріваються, а частини Північної півкулі не стають нестерпно холодними, при цьому розподіляються поживні речовини, які підтримують життя в морських екосистемах.

Руйнування цієї системи призведе до того, що деякі райони світу стануть невпізнанними.

Так, через кілька десятиліть після колапсу арктичні льоди почнуть сповзати на південь і через 100 років простягнуться аж до південного узбережжя Англії. Середня температура в Європі різко впаде, як і в Північній Америці, включно з частиною США. У тропічних лісах Амазонки відбудеться повна зміна сезонів: нинішній сухий сезон перетвориться на дощові місяці, і навпаки.

Водночас науковці зазначають, що сучасне моделювання не враховує критичного чинника колапсу АМЦ - танення гренландських льодів. Величезна кількість прісної води сходить із крижаного щита і надходить у Північну Атлантику, що порушує одну з рушійних сил циркуляції - солоність.

Ця прогалина в дослідженнях означає, що прогнози можуть недооцінювати, як швидко відбудеться колапс.

Глобальне потепління - новини

Раніше кандидат географічних наук Денис Пишняк розповів, чи зникнуть в Україні сніжні зими та прохолодне літо через глобальне потепління. Зокрема він не згоден з тією думкою, що вже за кілька років українці з ностальгією згадуватимуть "прохолодне" літо 2024 року, коли було "всього" під 40 градусів.

Також учений зауважив, що глобальне потепління у світі триває вже понад 100 років, тож воно збігається з початком масової індустріалізації та урбанізації людської цивілізації. За його словами, саме на зламі ХІХ і ХХ століття в атмосферу почали потрапляти значні обсяги шкідливих викидів.

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