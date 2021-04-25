З червня 2021 року в Словаччині забороняється не тільки вбивати вовка, але й ловити його, утримувати в неволі, перевозити та продавати.

Міністерство навколишнього середовища Словаччини включило вовка до числа захищених тварин, і відстріл вовків стане кримінальним злочином 1 червня 2021 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Novinky.

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Словацьке міністерство сільського господарства раніше дозволило вполювати 50 вовків протягом сезону-2020/2021, обгрунтовуючи це збільшенням популяції цього звіра та необхідністю охорони вирощування овець у гірських районах. За підрахунками, у Словаччині мешкає близько 700 вовків.

Однак міністр охорони навколишнього середовища Ян Будай давно зазначав, що полювання на вовків порушує структуру та поведінку зграй.

"Зграї, в яких мисливці вбили лідерів, почали віддавати перевагу полюванню овець та подібній худобі як більш доступній їжі", - сказав Будай.

З червня 2021 року в Словаччині забороняється не тільки вбивати вовка, але й ловити його, утримувати в неволі, перевозити та продавати.

Натомість у Словаччині зберігається проблема ведмедів, які часто підходять до житла людей і намагаються знайти їжу в сміттєвих контейнерах. Ведмідь є захищеною твариною в країні, і виняток для його відстрілу надає Міністерство навколишнього середовища.

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Автор: Вікторія Гордієнко