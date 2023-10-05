Переможці конкурсу будуть оголошені 23 листопада.

Журі конкурсу Смішні фотографії дикої природи назвало фіналістів цього року. Переможці будуть оголошені 23 листопада.

Конкурс приймає смішні, кумедні і милі знімки тварин і користується популярністю не тільки у професійних фотографів, а й у любителів з усього світу, пише Бі-бі-сі.

Відео дня

Конкурс Comedy Wildlife Photography Awards

Журі цього конкурсу щороку восени оголошує переможців. При цьому іноді вибір дійсно буває нелегким. Наприклад, у 2020 році на конкурс було надіслано чотири десятки знімків з усіх куточків світу. Переможцем стала фотографія, на якій зображена черепаха Террі, яка нібито показує фотографу "середній палець". Знімок був зроблений біля острова Леді-Елліот в австралійському штаті Квінсленд.

А в 2019 році переможцем визнали фото Сари Скіннер "Хапай життя за...". На фотографії зображений момент, як грайливе левеня намагається схопити передніми лапами з випущеними кігтями дорослого лева за його "гідність".

За словами організаторів, метою цього веселого конкурсу є нагадування про те, як важливо берегти дику природу.

Вас також можуть зацікавити новини: