Добувати камінці на острові Галіндезі дедалі складніше, адже кількість пінгвінів зростає, а каменів - ні.

Субантарктичні пінгвіни на острові Галіндез, де знаходиться українська антарктична станція "Академік Вернадський", часто крадуть камінці, тому що вони необхідні для будування гнізда. Через дефіцит матеріалу птахи навіть вступають у бійки. Відео, на якому зафільмовано злодюжку, оприлюднив Національний антарктичний науковий центр України.

У коментарі науковців йдеться, що крадіжка камінців - звична справа у субантарктичних пінгвінів, що мешкають на острові Галіндез, де розташована українська антарктична станція "Академік Вернадський". Через камінці між птахами часто трапляються сварки та навіть бійки.

Річ у тому, що камінчики - основний будівельний матеріал для гнізд субантарктичних пінгвінів.

"Щороку добувати його дедалі складніше, адже кількість пінгвінів на Галіндезі зростає, а кількість каменів - ні. Тож замість шукати "будматеріал" деінде спритні птахи цуплять його у сусідів. Саме такий момент вдалося зняти на відео учасниці 29-ї УАЕ Анні Соіній", - пояснили науковці.

На відео можна побачити, як один пінгвін успішно перекладав камінці з чужого гнізда до свого, аж поки не прийшов його господар. Однак крадій вирішив не зупинятися, поки не отримав від "власника" дефіцитного матеріалу грізне застереження.

Науковці звертають увагу на поведінку інших пінгвінів, які стали свідками "злочину". Вони лише спокійно спостерігали за тим, що відбувається, адже їхні "будинки" від дій злодюжки не постраждали.

Життя пінгвінів в Антарктиці

Нагадаємо, українські полярники зафільмували цікавий епізод життя пінгвінів Аделі – дивовижні птахи у повсякденному житті "з’ясовують стосунки", як люди. Вони сперечаються та б’ються, до прикладу, коли це стосується "жінок". Попри те, що пінгвіни Аделі - найменший вид пінгвінів в Антарктиці (висота дорослого птаха становить лише 70-73 см), вони є досить агресивними.

"Адельки" можуть навіть боронитися від потенційних хижаків - тюленів або великих морських птахів, а з початком шлюбного сезону самці хочуть продемонструвати себе самицям і можуть вступати в бій дзьобами з суперником.

У такій сутичці обидва пінгвіни нахиляються вперед і вгору, розкривають дзьоби й б'ють ними один одного. Водночас щоб захистити очі від поранення, птахи примружують їх наполовину. Також під час бійки тварини можуть голосно сперечатися.

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