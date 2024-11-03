Пінгвіни можуть вистрибнути на високий берег висотою до 3 метрів, але воліють обирати пологий берег.

В Антарктиці, біля української полярної станції "Академік Вернадський", сталися сильні відпливи, через що пінгвінам довелося шукати нові шляхи до води.

"Днями біля "Вернадського" були сильні відпливи: перепади між максимальним та мінімальним рівнем води коливалися до 1,8 метра! Такі "сюрпризи" океану створювали незручності для головних сусідів українських полярників – субантарктичних пінгвінів", - розповіли у Національному антарктичному науковому центрі.

Йдеться, що зараз на острові Галіндез, де знаходиться українська станція, перебуває кілька тисяч цих цікавих птахів.

Полярники розповіли, що через суттєве пониження рівня води пінгвіни після сніданку не могли піднятися на берег звичайними для них маршрутами. Науковці пояснюють, що на чорно-білих красунчиків можна було натрапити в неочікуваних місцях. Приміром, озонометрист Сергій Якущенко пішов до причалу, щоб порозглядати морське дно, а зустрів пінгвінів, які, як раз ходили й шукали інший шлях. Полярник зняв їх на відео, як група птахів пересувається по камінню, перемовляється між собою, оглядається на всі боки в пошуку дороги до води. При цьому вони кумедно розводять крилами, що дуже нагадує жестикуляцію руками людини, яка чимось здивована. Потім пінгвіни все ж-таки знаходять шлях та стрибають в океан.

За словами науковців цікавим фактом є, що пінгвіни можуть вистрибнути на високий берег висотою до 3 метрів. Однак для цього їм попередньо треба розігнатися у воді, потім змінити кут руху та умовно кажучи "вилетіти" в повітря.

"Хоча за можливості вони обирають все ж пологий берег і користуються одними й тими ж маршрутами", - констатують у центрі.

Станція "Академік Вернадський" - останні новини

Нещодавно в Антарктиці субантарктичні пінгвіни взяли в облогу озонометриста 29-ї УАЕ Сергія Якущенка на мисі Пінгвін-Пойнт острова Галіндез, де знаходиться полярна станція "Академік Вернадський". Зокрема, зграя чорно-білих птахів рушила у бік полярника і зацікавлено роздивлялася. Чоловік навіть записав відео, на якому зафіксовано, як пінгвіни рухаються прямо на нього, зупиняється неподалік і "перемовляється" один з одним, роздивляючись "сусіда".

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