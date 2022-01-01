Під загрозою зникнення опинилися африканські слони, білі ведмеді, деякі акули, жаби та риби.

Всесвітній фонд дикої природи (WWF) заявив, що світ наближається до найбільшого масового вимирання з часів динозаврів, яке протягом наступного десятиліття поставить на межу зникнення мільйони рослин та тварин.

Організація попереджає про "катастрофічну ескалацію" природоохоронної кризи, повідомляє Daily Mail.

Згідно зі звітом екологічної організації за підсумками 2021 року, під загрозою опинилися африканські слони, білі ведмеді, деякі акули, жаби та риби.

В даний час 142,5 тис. видів внесено до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи (МСОП), і 40 тис. з них "під загрозою зникнення".

Це найбільше з моменту складання списку в 1964 році.

Всесвітній фонд дикої природи попереджає про "катастрофічну ескалацію глобального зникнення видів" та закликає підписати новий глобальний пакт про охорону природи.

Африканський лісовий слон входить до числа тварин, що знаходяться під найбільшим ризиком зникнення, після того, як його чисельність знизилася на 86% за 31 рік.

За даними WWF, білі ведмеді також перебувають під загрозою через швидке танення пакових льодів Північного Льодовитого океану.

Надмірний вилов риби, втрата середовища проживання та кліматична криза призвели до скорочення всіх акул та скатів на 30%.

За оцінками експертів організації, до літа 2035 року в Арктиці можуть повністю розтанути льодовики.

Незважаючи на різкі попередження, Всесвітній фонд дикої природи заявляє, що після низки успішних історій цього року з'явився "промінь надії".

Чисельність індійських носорогів у Непалі зросла завдяки цілеспрямованим зусиллям щодо їх збереження. У співпраці з урядом було запроваджено захисні заходи, і кількість носорогів з 2015 року збільшилась на 16%.

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