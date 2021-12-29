Білка встигла покусати 18 осіб поки її не спіймали.

Кровожерна білка влаштувала терор жителям міста Баклі Великобританії та покусала 18 осіб. Тварину спіймали через кілька днів.

Про це повідомляє Daily Mail.

Десятки жителів містечка постраждали від лап і зубів сірої білки. Злісний гризун нападав на всіх без розбору, в тому числі пенсіонерів, дітей і домашніх тварин. Білці дали кличку" Страйп "на честь персонажа з фільму"Гремліни".

Тварину спіймала 65-річна Коррін Рейнолдс. Жінка передала її в Королівське товариство захисту тварин. Літня жінка спочатку підгодовувала тварину, тому вона приходила в її сад в пошуках їжі та укриття. Білка також покусала і її.

Читайте такожБразилець стрибнув в озеро, рятуючись від бджіл, але його з'їли піраньї"Боюся, це недружня стосовно людей білка. Вона зла, і я починаю підозрювати, що у неї в голові відбувається щось не те, на зразок пухлини", - розповіла бабуся дев'яти.

За її словами, передавати тварину зоозахисникам було страшно.

"Ми робили це в моїй ванній, бо не могли ризикувати та дозволити тварині знову втекти. Було досить смішно, ми стояли на колінах на підлозі у ванній і намагалися передати білку. Це були найдовші 15 хвилин у моєму житті", - зазначила старенька.

У Королівському товаристві захисту тварин повідомили, що білку довелося приспати.

"Ми з жалем приспали її, але у нас не було іншого вибору через зміни в законодавстві від 2019 року, після яких випускати сірих білок в дику природу стало незаконно. Ми не згодні з цим законом і виступаємо проти нього, але повинні дотримуватися закону. Є безліч способів гуманно стримати поширення сірих білок, і ми закликаємо людей не ловити їх", - заявив представник благодійної організації.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Чернівцях ввели карантинні обмеження на двох вулицях через підтверджений випадок сказу у білки, яка покусала двох осіб.

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