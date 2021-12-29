Кровожерна білка влаштувала терор жителям міста Баклі Великобританії та покусала 18 осіб. Тварину спіймали через кілька днів.
Про це повідомляє Daily Mail.
Десятки жителів містечка постраждали від лап і зубів сірої білки. Злісний гризун нападав на всіх без розбору, в тому числі пенсіонерів, дітей і домашніх тварин. Білці дали кличку" Страйп "на честь персонажа з фільму"Гремліни".
Тварину спіймала 65-річна Коррін Рейнолдс. Жінка передала її в Королівське товариство захисту тварин. Літня жінка спочатку підгодовувала тварину, тому вона приходила в її сад в пошуках їжі та укриття. Білка також покусала і її.
Читайте такожБразилець стрибнув в озеро, рятуючись від бджіл, але його з'їли піраньї"Боюся, це недружня стосовно людей білка. Вона зла, і я починаю підозрювати, що у неї в голові відбувається щось не те, на зразок пухлини", - розповіла бабуся дев'яти.
За її словами, передавати тварину зоозахисникам було страшно.
"Ми робили це в моїй ванній, бо не могли ризикувати та дозволити тварині знову втекти. Було досить смішно, ми стояли на колінах на підлозі у ванній і намагалися передати білку. Це були найдовші 15 хвилин у моєму житті", - зазначила старенька.
У Королівському товаристві захисту тварин повідомили, що білку довелося приспати.
"Ми з жалем приспали її, але у нас не було іншого вибору через зміни в законодавстві від 2019 року, після яких випускати сірих білок в дику природу стало незаконно. Ми не згодні з цим законом і виступаємо проти нього, але повинні дотримуватися закону. Є безліч способів гуманно стримати поширення сірих білок, і ми закликаємо людей не ловити їх", - заявив представник благодійної організації.
Як раніше повідомляв УНІАН, у Чернівцях ввели карантинні обмеження на двох вулицях через підтверджений випадок сказу у білки, яка покусала двох осіб.