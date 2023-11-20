Дослідники запропонували кілька альтернативних способів захисту світових лісів та деревини.

Вчені попереджають, що поширення руйнівних лісових пожеж може призвести до нестачі деревини та паперу.

Нове дослідження, опубліковане в журналі Nature Geoscience, показало, що лісові пожежі стають все поширенішими, що ставить під загрозу постачання деревини. У період з 2001 по 2021 рік лісові пожежі знищили запаси деревини, еквівалентні розмірам Британії, пише Newsweek.

"Лісові пожежі загрожують таким галузям, як лісозаготівля і виробництво паперу, і ця загроза набагато серйозніша, ніж думає більшість людей", - відзначають автори дослідження.

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Лісові пожежі, особливо на заході США, в Канаді, Сибіру, Бразилії та Австралії, за останні 10 років стали більш поширеними.

Оскільки очікується, що попит на деревину потроїться до 2050 року, дослідники з Кембриджського університету у Великій Британії та Австралійського національного університету підкреслили необхідність прийняття термінових нових стратегій боротьби з лісовими пожежами. За даними дослідників, наразі близько третини лісів світу використовується для виробництва деревини на суму 1,5 трильйона доларів на рік.

Щоб визначити, який вплив лісові пожежі мають на запаси деревини, вчені проаналізували карти лісозаготівель і порівняли їх з лісовими пожежами, щоб з'ясувати, наскільки впало виробництво деревини.

Вони виявили, що з 2001 по 2021 рік у всьому світі було спалено до 25 мільйонів гектарів деревини. В останні роки також почастішали лісові пожежі. До 2015 року лісові пожежі щорічно спалювали близько 1 мільйона гектарів. Тепер вони спалюють втричі більше.

Португалія та Австралія втратили найбільший відсоток своїх лісових угідь через лісові пожежі. "Такі великі втрати запасів деревини призведуть до дефіциту внутрішніх поставок деревини, що поставить під загрозу робочі місця, пов'язані з лісоматеріалами, і, ймовірно, змусить збільшити залежність від імпорту або перейти до більш швидкого виробництва деревини через плантації", - кажуть дослідники.

Проблема в тому, що потрібно до 100 років, а іноді й більше, щоб виростити дерево, яке можна буде рубати на деревину. А зі збільшенням кількості лісових пожеж ці дерева знищуються в великих масштабах, швидше, ніж їх можна відновити.

"Таким чином, збільшення частоти сильних лісових пожеж означає, що менше ділянок лісу будуть уникати вогню протягом досить довгого часу, щоб досягти віку лісозаготівель... Крім того, враховуючи довгостроковий характер виробництва деревини, як правило, з циклами рубки від 40 років до більш ніж століття, майбутні культури деревини зіткнуться з зовсім іншим кліматом у міру дозрівання", - кажуть дослідники.

Лісові пожежі можуть виникати з низки причин, включаючи удари блискавок і діяльність людини, наприклад підпали. Однак експерти вважають, що в останні роки вони збільшилися через зміни клімату.

За даними Національної інтегрованої інформаційної системи США щодо посухи, антропогенні зміни клімату сприяли збільшенню на 172% площ, випалених лісовими пожежами з 1971 по 2021 рік. За їхніми оцінками, в найближчі десятиліття кількість вигорілих площ продовжуватиме збільшуватися.

Існує побоювання, що дефіцит деревини в лісах може змусити галузь звернути увагу на інші тропічні ліси, важливі для навколишніх екосистем та збереження певних видів.

Дослідники запропонували кілька альтернативних способів захисту світових лісів та деревини, включаючи вирощування більшої кількості деревини на плантаціях. За даними The Conversation, на добре керованих плантаціях можна виробляти деревину за 20 років.

Зміна клімату - інші новини

Як повідомляв УНІАН, раніше науковці виявили, що деякі листя в тропічних лісах від Південної Америки до Південно-Східної Азії стають настільки гарячими, що більше не можуть фотосинтезувати. Це може призвести до серйозних наслідків для світових лісів.

Здатність листя до фотосинтезу починає знижуватися, коли їх температура досягає близько 46,7 градусів за Цельсієм. Науковці також назвали відсоток листя, які вже переходять критичний температурний поріг, після чого їх здатність до фотосинтезу порушується.

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