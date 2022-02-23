Згідно з даними вчених, в найближчі три десятиліття число екстремальних лісових пожеж збільшиться на 30%.

Екстремальні лісові пожежі на Землі множитимуться через зміну клімату.

Очікується, що у зв'язку зі зміною клімату, що викликає посухи, і вирубкою лісів число екстремальних лісових пожеж збільшиться на 30% протягом наступних 28 років. Про це йдеться у звіті, опублікованому програмою ООН з навколишнього середовища, повідомляє Reuters.

Згідно з дослідженням, лісові пожежі спалюють територію, яка не була схильна до горіння у минулому, наприклад, арктичну тундру і тропічні ліси Амазонки.

"Ми спостерігаємо значне збільшення кількості пожеж у північній Сирії, північному Сибіру, східній частині Австралії та Індії", - сказав Австралійський урядовий дослідник лісових пожеж Ендрю Салліван.

Водночас, згідно з другим дослідженням, що було опубліковане минулого тижня в журналі Nature, повільне зникнення прохолодних вологих ночей, які колись допомагали гасити пожежі, також означає, що їх стає все важче гасити.

Оскільки протягом останніх чотирьох десятиліть температура вночі зростала швидше, ніж вдень, дослідники виявили збільшення на 36% кількості годин після темноти, які були досить теплими та сухими для підтримки вогню.

"Це механізм, за допомогою якого пожежі стають набагато більш масштабними та екстремальними", - сказала Дженніфер Балч, провідний автор дослідження природи та директор Лабораторії Землі Університету Колорадо в Боулдері.

Нагадаємо, Аргентину охопили наймасштабніші в історії країни лісові пожежі. Полум'я швидко поширюється. За добу вогонь охоплює близько 30 тисяч гектарів. Більше тисячі пожежників і армійці поки не в змозі утримати цей прогрес. Заважають сильний вітер і спека.

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