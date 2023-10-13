Існує неоднозначна картина погіршення стану шельфового льодовика, зауважують дослідники.

Вчені з Університету Лідса встановили, що шельфовий льодовик в Антарктиді зменшився на понад 40% за останні 25 років. При цьому майже половина втраченої маси льодовиків не демонструє "жодних ознак відновлення", пише The Guardian.

Вчені вимірювали щорічні зміни льоду за допомогою супутників, які можуть бачити крізь густі хмари протягом довгих полярних ночей. Вони переглянули понад 100 тисяч зображень, зроблених із космосу, щоб проаналізувати стан шельфового льодовика в Антарктиді, який може мати негативний вплинути на решту світу, і опублікували свої висновки в журналі Scientific Advances.

За даними вчених, між 1997 і 2021 роками 67 трлн тонн льоду було втрачено на заході Антарктиди, водночас 59 трлн тонн було додано на сході. Це призвело до чистих втрат у розмірі 7,5 трлн тонн.

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"Існує неоднозначна картина погіршення стану шельфового льодовика, і це пов’язано з температурою океану та океанськими течіями навколо Антарктиди. Західна половина зазнає впливу теплої води, яка може швидко розмити шельфовий льодовик знизу, тоді як більша частина східної Антарктиди зараз захищена від теплої води смугою холодної води на узбережжі", – пояснив керівник дослідження Доктор Бенджамін Девісон.

Науковці вважають, що втрата льоду є результатом кліматичної кризи, тому що відновлення льоду було більш суттєвим, якби це було частиною циклу природних змін.

"Ми очікували, що більшість шельфових льодовиків пройдуть цикли швидкого, але короткочасного скорочення, а потім повільно відновляться. Натомість ми бачимо, що майже половина з них зменшується без ознак відновлення", – сказав Девісон.

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Минулого місяця з’явилося дослідження, яке показало, що Антарктида, швидше за все, буде нагріватися майже вдвічі швидше, ніж решта світу, і швидше, ніж прогнозують моделі вчених.

В липні стало відомо, що кількість морського льоду в Антарктиді впала до безпрецедентно низького рівня для цієї пори року.

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