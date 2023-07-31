Площа морського льоду знаходиться на найнижчому рівні для цієї пори року з моменту початку спостереження 45 років тому.

Кількість морського льоду в Антарктиді впала до безпрецедентно низького рівня для цієї пори року.

Як пише CNN, щороку кількість морського льоду в Антарктиді зменшується до найнижчого рівня до кінця лютого, протягом літа на континенті. Потім морський лід знову накопичується протягом зими. Але в цьому році, за спостереженнями вчених, ситуація прийняла жахливі масштаби.

Відзначається, що морський лід не повернувся до очікуваного рівня і знаходиться на найнижчому рівні для цієї пори року з моменту початку спостереження 45 років тому.

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"У середині липня морський лід Антарктики був на 2,6 мільйона квадратних кілометрів менше середнього показника з 1981 по 2010 рік. Це територія майже така ж велика, як Аргентина або разом узяті території Техасу, Каліфорнії, Нью-Мексико, Арізони, Невади, Юти і Колорадо", - зазначає CNN.

Зазначається, що, на відміну від Арктики, де морський лід постійно тане в міру прискорення кліматичної кризи, морський лід в Антарктиці за останні кілька десятиліть коливався від рекордно високого до рекордно низького рівня, через що вченим важче зрозуміти, як він реагує на глобальне потепління.

Але з 2016 року вчені стали спостерігати різку тенденцію до зниження і багато з них говорять, що зміна клімату може бути основною причиною зникнення льоду.

Зазначається, що наприкінці лютого цього року антарктичний морський лід досяг найнижчої площі з моменту початку реєстрації — 691 000 квадратних миль.

Морський лід, хоча і не впливає безпосередньо на підвищення рівня моря, оскільки вже плаває в океані. Але в той же час його танення залишає прибережні крижані покриви та льодовики відкритими для хвиль та теплих вод океану, що робить їх більш вразливими до танення та руйнування.

Відсутність морського льоду також може мати серйозні наслідки для дикої природи, в тому числі для криля, яким харчуються багато китів в регіоні, а також для пінгвінів і тюленів, які харчуються і відпочивають на морському льоду.

У більш широкому сенсі морський лід Антарктиди сприяє регулюванню температури планети, а це означає, що його зникнення може мати каскадні наслідки далеко за межами континенту.

Танення льоду в Антарктиді - що відомо

Раніше вчені Національного антарктичного наукового центр заявив про безпрецедентно швидкому скороченні площі морського льоду в Антарктиді, що призводить до глобальних змін погоди і клімату.

Також вчені заявляли, що льодовик Туейтс в Антарктиді може швидко розтанути і почати рух в найближчі роки. Туейтс отримав прізвисько "льодовик Судного дня" через високий ризик руйнування і загрози підняття рівня Світового океану.

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