Хамса - важлива промислова риба, яка також потрібна дельфінам.

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська область) вперше стався викид молодого європейського анчоуса (хамси), який не встиг мігрувати на зимівлю до Чорного моря. За словами співробітника парку, доктора біологічних наук Івана Русєва, одна з причин – різке погіршення погоди.

За його словами, вперше за останні роки з весни по осінь цього року в Тузлівських лиманах було багато європейського анчоуса (хамси). Науковець пояснює, що це - короткоциклічний планктонний вид риб Чорного моря, який є основним за обсягом об’єктом промислового добування причорноморських країн. Він розмножується у морі, але часто при наявності проток між морем і лиманами заходить на нагул до заповідних лиманів на Одещині. Русєв підкреслює, що хамса є дуже важливою для харчування хижих видів риб та дельфінів.

"Днями вслід за різким погіршенням погодних умов і падінням температури повітря до -5, а води в мілководних лиманах майже до нуля, вперше стався викид на берег молодої хамси. Це сталося на західному березі лиману Шагани протяжністю близько 6 км", - розповів вчений.

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Він припускає, що масовий викид стався через дуже високу у цьому році чисельність хамси, яка затрималась у заповідних, багатих на природні корми лиманах. Потім сталося різке погіршення погоди, але рибка не встигла "відреагувати" та переохолодилася.

За словами Русєва, зазвичай восени хамса мігрує на зимівлю в різні глибинні райони Чорного моря, переважно до кримських та кавказьких берегів, й Туреччини, де утворює великі зимові скупчення.

"Але у цьому році зграї хамси останніх генерацій, які зайшли літом з моря в лимани, затримались і попались під негоду…. Але риба, викинута лиманом, не пропала даром. Вона стала важливим харчовим ланцюжком для різних видів хижих птахів та ссавців: шакалів, лис, борсуків, єнотоподібних собак, мартинів, бакланів, пеліканів та інших", - наголошує вчений.

За попередніми даними, на узбережжя викинуло приблизно 4 тонни хамси.

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