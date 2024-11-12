У Греції через екстремальну спеку цього літа загинули майже всі мідії.

Останні кілька років Греція чи не найбільше серед популярних для літнього відпочинку країн страждає через погодні катаклізми – від екстремальної спеки, посухи та лісових пожеж до злив та повеней. Це, безумовно, не найкращим чином впливає на туристичний сектор країни, який приносить її економіці суттєві доходи.

Тепер же під удар потрапила популярна страва в грецьких тавернах, яку вони змушені виключати з меню. Уже вдруге за три роки рекордно високі температури моря впливають на збір мідій у північній Греції, де місцеві фермери заявили про падіння вилову в 2024 році на 90%. Наступний рік теж може бути невдалим, пише The Independent.

Як і інші середземноморські країни, Греція особливо схильна до зміни клімату, яка цьогоріч призвела до місяців температур, вищих за середні, посухи та лісових пожеж. Через це постраждало багато сільськогосподарських культур, включно з каштанами, яблуками і вишнями.

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Вчені при цьому кажуть, що екстремальні погодні умови, пов'язані з глобальним потеплінням, можуть також завдати серйозної шкоди аквакультурі Греції (вирощування їстівних водних організмів – ред.).

У липні 2024 року на країну обрушилася серія хвиль тепла, через що температура моря в затоці Термаїкос, її основному районі виробництва мідій, упродовж кількох днів перевищувала 30 градусів Цельсія – а це занадто спекотно для виживання мідій.

"Це показує навіть найбільш скептично налаштованим, що кліматична криза вже тут... Ми дуже близькі до краху вирощування мідій у Греції, тому держава повинна підтримати цих людей (місцевих фермерів – ред.)", – сказав Костас Кукарас, біолог, який вивчає морські екосистеми.

Згідно з даними Грецької організації виробників аквакультури (HAPO), обсяг вирощування їстівних водних організмів у Греції в 2021 році склав понад 619 мільйонів євро, що є третім показником у Європі після Франції та Іспанії. Вона входить до числа основних виробників середземноморських мідій у Європі та експортує майже 20 тисяч тонн, які щорічно вирощують малі сімейні підприємства.

Зараз більшість із дрібних грецьких аквафермерів опинилися на межі розорення. Вони домагаються державної компенсації для погашення боргів, тоді як інші шукають нову роботу.

"Ми боїмося. Якщо це повториться наступного року, ми всі поїдемо, і все, що я зробив як фермер за останні 30 років, буде втрачено", – розповів Сотіріс Царос, який вирощує мідії в невеликому містечку Кіміна.

Як раніше повідомляв УНІАН, згідно зі свіжим звітом World Travel Market, за останні 12 місяців приблизно третина всіх мандрівників відкладали хоча б одну поїздку в пункт призначення через несприятливі погодні умови.

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