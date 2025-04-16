Врятованих пеліканів випустили до диких родичів.

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська обл.) нестандартно кільцювали двох рожевих пеліканів – рожевих баб, яких для цього привезли з Київщини. Як повідомив доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв, рідкісним красеням одягли жовті та сині кільця – у національних кольорах України.

За його словами, рідкісні птахи народились під час війни, у 2024 році, ймовірно - на окупованій території Херсонської області, у Чорноморському біосферному заповіднику – єдиному місці, де в Україні гніздяться рожеві пелікани.

"Після гніздування вони полетіли на зимівлю не на Південь, а на Північ. Звісно їм було важко, у кожного свій маршрут і своя доля. Одного птаха знайшли торік 14 жовтня у Крижопільському району Вінницької області, другого – 3 листопада на Дніпропетровщині. Вони були дуже слабкі. Повезли їх волонтери різними шляхами до унікального місця рятування птахів - до садиби "Нюшанік. Допомога птахам", - розповів науковець.

Він зазначає, що птахи пройшли важкий шлях лікування та відновлення, а нещодавно волонтери вирішили: врятованих птахів потрібно випустити на волю у парку "Тузлівські лимани".

"Їхали пелікани з Київської області майже 700 км. Втомились. Їх чекали працівники нацпарку, приготувавши для них тимчасовий притулок, кільцювання птахів було нестандартним, з відхиленням від норм", - каже вчений.

Як пояснює науковець, жовті пластмасові й металеві кільця для кільцювання двох рідкісних птахів надійшли від його колег з Румунії, та одночасно - сині кільця з Польщі. Тому, за словами Русєва, вийшло не по стандарту кільцювання, але дуже патріотично з синьо-жовтими кольорами.

"Смачна їжа з Тузлівських лиманів підбадьорила їх. Декілька днів ми тримали їх на невеличкому карантині й 15 квітня випустили разом зі школярами Лиманської школи Білгород-Дністровського району на лимані Джантшейській, де вже мешкали "дикі" пелікани. Перший політ був просто неймовірний. Вони раділи махаючи крилами, потім піднялись з води й полетіли. Поруч вже була зграя дорослих пеліканів. Згодом вони об’єднались", - уточнив науковець.

Він також додав, що птахів випустили на волю на сороковини загибелі на війні співробітника парку, скульптора Тараса Шевченко, який декілька років тому у нацпарку зробив пам’ятник пелікана. Скульптуру назвали Дедал.

За словами Русєва, Шевченко пішов на фронт разом зі своїм з батьком Олександром на початку повномашстабного вторгнення РФ. В радянські часи на одній з рекреаційних ділянок був військовий полігон, в результаті діяльності якого залишились бетонні тумби, які креативні співробітники парку вирішили використати, як основи для встановлення арт-об'єктів. Перше почесне місце посіла робота Шевченко - символ Тузлівської Амазонії - кучерявий пелікан "Дедал", уразливий вид занесений до Червоної книги України. Арт-об'єкт зроблений з гіпсу, розміром реального птаха, що наглядно демонструє його велич.

Пелікані у парку "Тузлівські лимани"

Як писав УНІАН, у Національний природний парк "Тузлівські лимани" (Одеська область) прилетіли червонокнижні рожеві пелікани, яких також називають рожевими бабами.

Вони мандрують великими просторами акваторій заповідних лиманів, харчуються, відпочивають після довгих перельотів. Живиться "рожева баба" майже винятково рибою. Часто такі пелікани здійснюють колективне полювання на рибу, вишиковуючись у півкільце та заганяючи невеликі косяки риби на мілину.

При цьому в такому полюванні подекуди можуть брати участь і баклани, пікіруючи згори на зграю риби і підганяючи здобич до пеліканів.

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