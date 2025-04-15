Пелікани часто полюють колективне, а їм допомагають баклани, які "заганяють" рибу.

У Національний природний парк "Тузлівські лимани" (Одеська область) прилетіли червонокнижні рожеві пелікани, яких також називають рожевими бабами. Про це повідомив доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв.

"Рожеві пелікани, як і рожеві фламінго, вже мандрують великими просторами акваторій лиманів у нацпарку. Рашистська війна не заважала їм останніми днями й вони спокійно харчуються і відпочивають після довгих перельотів до нас", - розповів науковець.

На відео, яке він оприлюднив, можна побачити зграю цих дивовижних птахів, які потрапили у фотопастку. Вони спокійно поводяться – "спілкуються" між собою та чистять пір'я.

Що відомо про рожевого пелікана

Пелікан рожевий, баба рожева (Pelecanus onocrotalus) - вид птахів з родини пеліканових. В Україні гніздовий, перелітний птах, що занесено до Червоної книги України. Це великий птах масою 10-12 кілограм, довжина крила у самців 70-75 см, у самиць - 64-69 см, розмах крил 1.7-2 метри. Згідно з відкритими джерелами, він для України - сезонний мігрант.

Гніздяться рожеві пелікани колоніями від кількох десятків до багатьох сотень пар, але іноді утворює мішані поселення з пеліканом кучерявим та бакланом великим.

Живиться "рожева баба" майже винятково рибою. Пташенят віком до трьох тижнів годують обидва батьки, відригуючи напівперетравлену рибу в гніздо, доросліших - приносячи дрібну рибу в горловому міхурі. Рожевий пелікан нездатний пірнати, тож полює на риб зазвичай вичерпуючи її дзьобом на мілині.

Цікаво, що рожеві пелікани часто здійснюють колективне полювання на рибу, вишиковуючись у півкільце та заганяючи невеликі косяки риби на мілину. При цьому в такому полюванні подекуди можуть брати участь і баклани, пікіруючи згори на зграю риби і підганяючи її до пеліканів.

На території України у першій половині 20 сторіччя невеликі колонії рожевих пеліканів існували в пониззі річок, що впадають у Чорне та Азовське моря. Після Другої світової війни гніздування на в Україні не спостерігалося, але починаючи з 2000 року поодинокі гнізда час від часу виявляються в українській частині дельти Дунаю.

Як писав УНІАН, нещодавно у Національний природний парк "Тузлівські лимани" (Одеська область) прилетіли рожеві фламінго, яких також називають феніксами. Русєв розповів, що вони повернулися до Тузлівських лиманів після зимових мандрівок по Європі. Наразі в одеському заповіднику близько 150 птахів. Зграя зараз шукає на великих просторах лиманів затишні місця для гніздування.

Вас також можуть зацікавити новини: