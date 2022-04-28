Рашисти дезорієнтують та знищують дельфінів.

На Одещині у Чорному морі гинуть дельфіни. Окупанти дезорієнтують та "засліплюють" їх своїми гідролокаторами.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів заступник директора парку "Тузлівськи Лимани" Іван Русєв.

Доктор біологічних наук написав, що своїми діями окупанти дезорієнтують та знищують дельфінів. На узбережжі все частіше можна знайти мертвих морських ссавців. Проте визначити масштаби катастрофи важко, адже через бойові дії обстежити усі ділянки вздовж моря неможливо.

Окрім цього, мертвих дельфінів або швидко з'їдають хижаки, або ж їхні рештки просто засипає піском чи знову забирає море.

"Але всім відомо, що рашисти перекрили судноплавство в Чорному морі та замінували частину його акваторії. Вони постійно стріляють потужними снарядами з надводних і підводних човнів. Варвари також використовують військові гідролокатори і це негативно впливає на тварин, дельфіни потрапляють у зону опромінення навігаційних приладів судна рашистів, а це виводить з ладу орган слуху дельфінів. Вони перестають добре сприймати ехо-сигнали", - додав еколог.

Дельфінів "засліплює" гідролокаторами. Вони втрачають орієнтацію та починають панікувати. У таких ситуаціях дельфіни можуть викидатися на берег та гинути.

"І звісно, що у звичайних умовах ці тварини за допомогою ехо-сигналів, що відображаються, можуть визначити що знаходиться попереду - берег, скеля або риба, а в разі поразки слуху вони можуть цього не помітити. Таким чином, дії військово-морського флоту варварів з застосуванням гідролокаторів, зараз, у військовий період, впливають на дельфінів і приводять їх до стресової ситуації або до загибелі", - повідомив Русєв.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Одеській області через пестициди загинули тисячі птахів і тварин.

Вас також можуть зацікавити новини: